Jesús Vázquez, el nombre que se suma al Benidorm Fest sin conexión a Eurovisión

RTVE ha cerrado el fichaje de Jesús Vázquez, rostro fundador de Telecinco y que en una segunda etapa ha estado un cuarto de siglo siendo una imagen de referencia para la cadena.

Vázquez se pasa a la cadena pública y su primer encargo será presentar la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero de 2026 en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. El presentador gallego compartirá escenario con el cineasta y actor Javier Ambrossi, una presentadora vinculada al Benidorm Fest desde el primer momento, Inés Hernand, y la colaboradora de La Revuelta, Lalachus.

Un cuarteto transversal para este Benidorm Fest donde no habrá conexión con Eurovisión. El ganador no acudirá a Viena tras confirmarse la renuncia de España, de TVE, al coincidir con Isareal.

Los cuatro presentadores del festival de Benidorm ofrecerán todos los detalles de su participación en una rueda de prensa convocada para el próximo 8 de enero. Vázquez estrena año cambiando de cadena. En Telecinco a largo de los últimos 25 años ha presentado Operación Triunfo, Supervivientes, Allá tú hasta el más reciente Bailando con las estrellas. Debutará así en La 1 con uno de los eventos musicales más seguidos del país.

Javier Ambrossi y Javier Calvo besan su premio Feroz a Mejor Película. / Efe

Javier Ambrossi, director junto a Javier Calvo (conocida la pareja como Los Javis) de fenómenos como La llamada, Paquita Salas o Veneno, presentador de los Premios Goya 2024 junto a su ex marido y Ana Belén, dará el salto a la gran final del festival tras su paso como profesor en Operación Triunfo (2017-2018).

Inés Hernand, la voz más continua del certamen, ha estado presente en todas las ediciones: fue copresentadora en 2022, 2023 y 2025 desde la Green Room y condujo Benidorm Calling en 2024.

Lalachus, por su parte, repite tras su participación en el especial La noche del Benidorm Fest de 2025 y se incorpora también al trío que conducirá Benidorm Calling en RTVE Play junto a Ángela Fernández y Juanjo Bona.

Las claves del Benidorm Fest 2025

El Benidorm Fest alcanza cinco años convirtiéndose en la plataforma de referencia para el talento nacional. La edición de 2026 llegará cargada de novedades:

Nueva identidad visual diseñada por Iñaki San Juan.

Nuevo equipo artístico liderado por Sergio Jaén (dirección, la escenografía ganadora de Eurovisión 2025, Wasted love, es de él) y Borja Rueda (coreografía).

Premio económico histórico: el tema ganador recibirá 150.000 euros brutos (100.000 para los intérpretes y 50.000 para los autores), además del tradicional micrófono de bronce. Los derechos editoriales del tema ganador seguirán perteneciendo íntegramente a sus creadores.

Los dieciocho artistas participantes ya están confirmados: Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis y Tony Grox y LUCYCALYS. Sus canciones se estrenarán el 18 de diciembre.

La final de la edición anterior (2025) firmó un 17,1 % de cuota y 1.938.000 espectadores de media, con casi cinco millones de audiencia acumulada) situó al Benidorm Fest como el segundo mejor registro histórico del formato, solo por detrás de la edición de 2022.Con la incorporación de Jesús Vázquez y un equipo de presentadores que aúna veteranía y nuevas sensibilidades, RTVE aspira a consolidar el festival como la gran fiesta anual de la música española y como escaparate internacional de su diversidad creativa.