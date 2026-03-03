Jesulín de Ubrique releva a Bertín Osborne en 'Tu cara me suena', el casting completo

La nueva etapa de Tu cara me suena, 13ª temporada en Antena 3, ya tiene rostros oficiales. El pulsador dictará sentencia para un grupo de nueve celebridades de perfiles eclécticos: el torero Jesulín de Ubrique, la mítica voz de Presuntos Implicados Sole Giménez, el carisma del gaditano J Kbello, la actriz gallega Cristina Castaño, el humorista Aníbal Gómez (Ojete Calor), la emergente Paula Koops, el talento del tenor argentino Martín Savi, la sensibilidad de María Parrado y la maestría en las imitaciones de Leonor Lavado.

Hay triple presencia gaditana, con Parrado como gran favorita junto a la veterana Sole y Savi y K Bello al quite.

Aníbal y Leonor discurrirán por el lado del humor, como el propio Jesulín quien ya demostró en otros talents tomarse la faena muy en serio, como sucedió en MasterChef o El Desafío. La esposa del diestro, María José Campanario, participa ahora en la actual temporada en emisión de El Desafío.

Antena 3 ha encendido oficialmente los focos de la nueva andadura que llegará tras Semana Santa, en los viernes. Tras doce años de liderazgo ininterrumpido en el prime time, el formato producido por Gestmusic y dirigido por Tinet Rubira y presentado por Manel Fuentes regresa con la vitola de ser el espectáculo más sólido y esperado de la televisión en España. La cadena clonar la fórmula con un casting compensado y lleno de sorpresas y evolución.

Para valorar las transformaciones físicas y vocales de los nuevos concursantes, el programa vuelve a confiar en su cuarteto de jueces estrella: Lolita Flores, Chenoa (pese a que desdobla por TVE), Àngel Llàcer y Florentino Fernández, quien vino a relevar el pasado año a Carlos Latre. Se sentarán de nuevo en la mesa del jurado. Su misión no será solo puntuar la técnica, sino mantener esa química y sentido del espectáculo que permite al espectador disfrutar de una gala donde el humor y la música van de la mano.

Producido por Atresmedia en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia), el programa no es solo un éxito en nuestro país sino que es el formato español con mayor exportación internacional de nuestra historia. Desde su estreno en 2011, ha viajado a más de 40 territorios, triunfando en mercados tan exigentes como Estados Unidos, China y diversos países de Latinoamérica y Europa, demostrando que la imitación es un lenguaje universal.

Más allá de las cifras generales, el valor real de Tu cara me suena’ eside en su capacidad para reunir a distintas generaciones frente a la pantalla. En su última etapa, el programa demostró una vitalidad envidiable al conectar especialmente con los sectores más jóvenes de la audiencia y con el público infantil. Esta transversalidad es lo que le permite mantener distancias frente a la competencia.