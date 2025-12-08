Inés Hernand habla de ETA y de la "izquierda abertzale pacifista" a los participantes de 'Operación Triunfo'

¿Qué demonios hace Inés Hernand hablando de abetzales pacificistas en 2025 en un programa como Operación Triunfo? Eso nos gustaría saber. Sí, no es el lugar ni el contenido para hablar con ligereza de la tragedia del terrorismo que sacudió a España durante medio siglo y con cerca de un millar de víctimas a manos de la banda terrorista ETA. La presentadora se queja de que "no se estudie" lo que fue ETA. Para acusar al PP y a Vox de utilizar con ligereza el nombre y recuerdo de la banda terrorista, Hernand, con formación en abogacía, ha querido justificar que existía y hay una "izquierda abertzale pacifista" que llevaba a hombros los atáudes de sus compañeros abatidos. Las expresiones han recibido un gran rechazo y la réplica de personas que llevan toda su vida reclamando por la memoria de los asesinados por ETA como Consuelo Ordóñez.

Hernand ha protestado en la redes sociales de sufrir acoso y "amenazas de muerte" por sus declaraciones inoportunas y extemporáneas. Su justificación de lo sucedido en el País Vasco durante todas estas décadas lo pronunciaba en una charla con los alumnos de Operación Triunfo este sábado. Los concursantes del formato de Gestmusic ahora en Prime Video reciben semanalmente la visita de figuras de la música y rostros populares para afianzar en su formación como intérpretes. Las galas de Prime Video se ofrecen los lunes y en esta tercera temporada en la plataforma ha descendido la audiencia por la falta de emoción y conexión entre los participantes.

Es curiosa la mirada de gravedad de los concursantes a la palabras adoctrinadoras de Hernand como si estuvieran escuchando el Evangelio:

La visita de la presentadora del Benidorm Fest (confirmada esta pasada semana por TVE junto a Javier Vázquez, flamante fichaje de La 1) ha generado una polémica innecesaria al programa y unas declaraciones con muy poca fortuna y con el objetivo muy desviado, en línea con contertulios izquierdistas que aparecen en La 1. Por este tipo de palabras, y quejándose de ser víctima de acoso, Inés Hernand se encamina a convertirse en heroína y a ser aún más ensalzada en su entorno donde ella se proclama como voz del progresismo y el femininsimo.

Tras ganar en 2024 MasterChef Celebrity es una figura con gran proyección en TVE, haciendo méritos y ahora convertida en historiadora y analista de la tragedia del terrorismo etarra con intención de blanquear el pasado abertzale.