'Industry', dónde y cuándo ver la continuación de esta serie

Después de convertirse en una de las series revelación de HBO y de que su tercera temporada fuera calificada por la crítica como “la mejor" de esta ficción, Industry regresa con su cuarta entrega el 11 de enero de 2026 en Estados Unidos y el 12 de enero en España a través de Max. El anuncio, acompañado de un teaser cargado de tensión y promesas de traiciones, confirma que la ficción creada por Mickey Down y Konrad Kay mantiene su ritmo frenético y su retrato sin filtros del mundo de las altas finanzas en Londres.

La nueva temporada explorará las consecuencias del explosivo final de la anterior, donde Harper Stern (Myha’la) rompió definitivamente con Pierpoint & Co. y Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela) optó por quedarse dentro del sistema, aunque a un precio altísimo. El avance deja claro que, pese a la distancia física y profesional, la amistad tóxica y magnética entre ambas seguirá siendo el motor emocional de la serie, con momentos que oscilan entre la lealtad y la puñalada por la espalda.Harper, ahora fuera del banco de inversión, se acercará a un misterioso y carismático ejecutivo de energías renovables interpretado por Max Minghella (El cuento de la criada), un personaje que promete ser mucho más que un simple interés romántico y que podría arrastrarla a un nuevo tipo de juego de poder.

Mientras tanto, Yasmin profundizará su extraña y peligrosa relación con Sir Henry Muck, el magnate mediático encarnado por Kit Harington, cuya presencia se consolida tras debutar en la tercera temporada y convertirse en uno de los grandes alicientes del reparto.El elenco habitual regresa al completo: Ken Leung como el implacable Eric Tao, Sagar Radia como Rishi, Toheeb Jimoh como Gus, junto a veteranos como Roger Barclay, Andrew Havill o Claire Forlani.

A ellos se unen nuevas caras de peso: la ganadora del Emmy Kiernan Shipka (Mad Men,), Kal Penn (House), Jack Farthing (Poldark), Stephen Campbell Moore y Edward Holcroft, entre otros.

Con ocho episodios y el sello de calidad de Bad Wolf y HBO, esta cuarta temporada llega en un momento dulce para Industry. Se convirtió en uno de los títulos más vistos de Max en Europa durante 2024. La serie, que empezó casi como un experimento británico, se ha posicionado como la heredera espiritual de Succession en el terreno del drama corporativo salvaje, y todo indica que esta nueva tanda no bajará el nivel de ambición ni de crueldad. El 2026 empezará fuerte.