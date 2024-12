Ya hay nueva actriz para revisitar 'Se ha escrito un crimen'

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis está en conversaciones para meterse en la piel de la icónica detective Jessica Fletcher en la nueva película que se rodará sobre la serie Se ha escrito un crimen" (Murder, She Wrote).

Según Variety, la actriz ganadora de un Oscar por Todo a la vez en todas partes (Everything, Everywhere All At Once) podría ser en el cine la nueva Angela Lansbury, la actriz que llevó a la fama a la señora Fletcher, una peculiar escritora de crímenes convertida en detective y que era el centro de una popular serie de televisión.

Universal Pictures está armando un proyecto de largometraje sin título aún en torno a Fletcher, a través de los productores Phil Lord, Chris Miller y Amy Pascal, según el medio especializado. Aún no se han hecho públicos los rasgos que rodearán al popular personaje.

Jamie Lee Curtis en su oscarizado papel de 'Todo a la vez en todas partes'

El guión es de Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, que escribieron Dumb Money” (Golpe a Wall Street), la historia sobre el escándalo de las acciones de la firma GameStop estrenada en 2023 dirigida por Craig Gillespie, explica Variety.

Universal Television produjo Se ha escrito un crimen, que se emitió durante 12 temporadas a partir de 1984.

Lansbury se convirtió en un nombre familiar gracias a su interpretación de una detective inusual, a menudo en situaciones peligrosas pero siempre educada y siempre ataviada con un bolso, recuerda Variety. La serie llegó a tener 40 millones de espectadores semanales en Estados Unidos y se hizo muy popular en otros países como España, tanto por TVE como por canales como Paramount Network