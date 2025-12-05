¿Hay marcha atrás para ir a Eurovisión? ¿Dónde se verá el Festival en España?

España no estará presente en el Festival de Eurovisión y RTVE asume el boicot planteado por la presencia de Israel en la cita musical. La cadena española pidió que se votara en secreto en la Asamblea de la UER para la expulsión al menos de un año de la TV israelí, KAN. Los motivos: la represión en Gaza pese a la tregua y las irregularidades en el televoto masivo que llevaron a las representantes israelíes a ocupar un inexplicable segundo puesto.

Países como Alemania, Austria (la próxima anfitriona, en Viena), Italia o Grecia se oponen de plano a un expulsión de Israel por lo que no se votó la medida y la asamblea por mayoría aceptó las nuevas normas del televoto, retoques que no van a impedir que prosigan las movilizaciones masivas.

En este contexto surgen varias preguntas.

–¿Hay vuelta atrás para reconducir esta situación y participar en Eurovisión 2026?

–No hay marcha atrás. La decisión de RTVE es irrevocable y las actuales circunstancias políticas y de reacción de la UER no dan margen. El día 10 se cierra el plazo para intervenir en el festival.

–¿Qué países secundan el boicot en Eurovisión?

–En estos momentos las televisiones de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, que anunciaron desde septiembre su movilización, han mantenido su postura y han anunciado que no acuden a Viena. Islandia lo decide en estos días. Bélgica, también. Los nórdicos no quieren una decisión drástica. Finlandia y Suecia dejan en el aire sus dudas pero estarán presentes. Portugal, que en el ámbito diplomático siempre se alinea con Reino Unido, estará presente.

–¿TVE emitirá Eurovisión?

–Ya se ha anunciado que no se cubrirán en directo las galas y es poco probable que se haga cobertura. La probable victoria de Israel en Viena llevará eso sí la noticia al primer plano de los medios.

–¿Volverá España en algún momento?

–Dependerá del contexto con Israel ya que pese a la tregua los ataques contra los civiles palestinos permanecen. Y la movilización irregular del televoto proseguirá por lo que es una situación frustrante ante los espectadores. Un giro en la opinión del actual Gobierno o un cambio político en nuestro país vía elecciones llevaría a RTVE a replantear su postura. En estos momentos el boicot proseguiría en años sucesivos.

–¿Esta medida afecta a Eurovisión Junior?

–No, España acude al festival que se celebrará el sábado 13 en Georgia. El representante español es el niño Gonzalo Pinillos. En Eurovisión Junior no participa Israel.

-¿Se mantiene el Benidorm Fest, de donde surgía el representante español?

-Sí. RTVE ya anunció sus candidatos y el Benidorm Fest se celebrará del 10 al 14 de febrero aunque su ganador no vaya a Eurovisión. Se convierte en un escaparate musical español. Entre los 18 aspirantes no hay grandes estrellas. Acuden: Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, Julia Medina y María León, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda! & Baila Mamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Toni Grox y LUCYCALYS.