'Got Talent' presenta un participante creado por IA y despide a Risto Mejide

Got Talent España estrena este sábado su undécima temporada en Telecinco con Santi Millán al frente y una renovación total que promete emociones, sorpresas y un salto tecnológico inédito. Producido por Fremantle España y grabado en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, Got Talent regresa con la certeza de que “el talento nunca se agota, solo se transforma”, trayendo actuaciones que desafían la gravedad, multiplican voces y combinan disciplinas extremas.

Entre las grandes novedades destaca la incorporación al jurado de Lorena Castell (con su energía desenfadada y química inesperada con los compañeros) y Carlos Latre (que aporta imprevisibilidad con sus imitaciones), junto a los veteranos Paula Echevarría y Risto Mejide, en lo que será la despedida definitiva del publicista tras once ediciones y casi 20 años como jurado en talent shows.

En la gala de este sábado, a partir de las 22.00, habrá un casting variado y potente con el dúo checo Stauberti, equilibristas; el viral Hermoti buscando consolidarse como el hombre de las mil voces; y el grupo surcoreano Ssaulabi de taekwondo, que obligará al jurado a usar máscaras protectoras.

Además, por primera vez en la historia del formato en nuestro país, un concursante creado íntegramente por Inteligencia Artificial protagonizará un número de magia y tecnología, supervisado por el divulgador Jon Hernández, abriendo un debate sobre los límites de la creatividad y el uso de la IA.

La mecánica evoluciona: desaparece el Pase Platino, se recuperan los pases de Oro individuales o conjuntos en audiciones y en las semifinales cada juez (incluido el conductor Santi Millán, que estrena su propio pase) otorgará un pase para enviar directamente a un participante la final, añadiendo tensión y estrategia a la competición.

La marcha de Risto, anunciada hace más de un año con su despedida de los talents, añade un peso emocional a esta edición, con momentos históricos como su “secuestro” del Pase de Oro en una gala.

El adiós de Risto

Risto Mejide, con gesto muy serio, en su monólogo crítico hacia Mediaset en 'Demos'

Risto Mejide se despide como jurado tras once ediciones consecutivas, desde la segunda en 2017, cerrando casi 20 años de trayectoria en este tipo de programas. El publicista y director de ‘Todo es mentira ha valorado más de 4.500 actuaciones en todo este tiempo y se ha convertido en el rostro más polémico y veterano del formato. Desde su estreno en 2016 (tras el antecesor Tienes Talento en Cuatro), el jurado ha evolucionado desde la primera temporada contó con Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez, Edurne y Eva Hache.

Edurne permaneció hasta la novena (2023), con otras incorporaciones como las de Paz Padilla, Eva Isanta Dani Martínez, Paula Echevarría, Florentino Fernández o Tamara Falcó.