Georgia gana el Eurovision Junior en Madrid con una canción a las madres

El niño georgiano Andria Putkaradze con 'To my mom'

Si ya en 2003 España quedó segunda en el primer Eurovisión Junior con el sanluqueño Sergio dedicándole una canción a su madre, este sábado Georgia se ha llevado una alegría con la victoria en el fesetival con el pequeño Andria Putkaradze y To My Mom. Una balada bien sentimental dedicada a las madres, con una buena voz a cargo de uno de los pocos representantes que no desafinó. Es la cuarta ocasión en que Georgia gana este certamen de la cantera, tras 2008, 2011 y 2016.

España acudía con el animado Como la Lola con Chloe DelaRosa, el tema que más ha movido La Caja Mágica en la noche de este sábado. RTVE y la UER ha preparado un entretenido espectáculo familiar con el Eurovisión de los niños y el florido lema Let's Bloom que marcó la imagen y las presentaciones en IA de los cantantes.

Georgia fue el tema favorito del jurado, con 180 puntos y el televoto no fue generoso, sólo 51, aunque suficiente para la victoria (231) y quedar por encima de Portugal (213), segundo puesto bien merecido con Victoria Nicole al piano de su Esperança, la mejor interpretación pese al apoyo al simpático y sentimental georgiano. España fue sexta en este segmento de la votación y ha terminado en ese mismo lugar con 144 puntos en total.

El tema ganador de Eurovisión Junior, sobrecogedor, con el cantante acompañado de un bailarín de su edad, y con la silueta de una casa de escenario entre humo de ambientaciòn, suena así:

Como la Lola animó al público y falló en el momento del selfie que estaba previsto en la coreografía de modos flamencos para un tema pop de homenaje a Lola Flores y a Taylor Swift, Shakira, Karol G...

Y pese al fallo con el número español, el festival celebrado en Madrid ha funcionado en todos los aspectos, con solidaridad y recuerdo hacia Valencia. Una de sus presentadoras, Melani García, representante española en 2019, mandó un mensaje a su tierra, con un trío de conductores impecable. En este apartado ha sido una victoria moral. La cantante Ruth Lorenzo y el actor Marc Clotet, afables, cercanos a la audiencia internacional, fueron buenos anfitriones en la nueva forma de presentar los votos, sumando puntos según las cantidades y dejando para el final los doces del jurado profesional, sumando al final el del televoto.