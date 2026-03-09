‘Fuera de cobertura’ pega el salto y presenta su temporada más internacional

En una sociedad cada vez más polarizada y con muchos frentes abiertos cada día de gran impacto, el reporterismo a pie de calle y la investigación siguen siendo elementos imprescindibles para la televisión. Cuatro estrena este lunes 9 de marzo a las 23:00 horas la sexta temporada de Fuera de cobertura, el espacio de reportajes a pie de calle que presenta Alejandra Andrade, una auténtica superviviente en un género ausente de voces femeninas que acerquen los conflictos sociales, los fenómenos culturales y las realidades menos visibles desde dentro, desde donde se cuece la noticia.

La sexta temporada de Fuera de cobertura es la más internacional del formato que producen de manera conjunta Cuatro y Producciones Imposibles. “Hemos estado en Estados Unidos, Bosnia, China, Japón, Francia y dos reportajes que hemos hecho en España. Seguimos con nuestra filosofía del programa de meter las cámaras para entrar en sitios de difícil acceso, con un reporterismo a pie de calle que puede resultar molesto porque tratamos asuntos delicados y problemáticos”, ha explicado Alejandra Andrade en una entrevista concedida a este medio.

La primera entrega titulada Terror en Texas realiza un recorrido por el territorio más polarizado de Estados Unidos. “Es una denuncia social que pone en primer plano a las personas que están sufriendo las medidas ultraconservadoras y, en muchos casos racistas, del gobierno de Donald Trump. En Texas gobierna el republicano Greg Abbott, que es casi más radical que Trump, para que te imagines las condiciones en las que viven allí los migrantes, el colectivo LGTBIQ+, las mujeres embarazadas, etcétera”, ha señalado.

Tras su paso por Estados Unidos, Fuera de cobertura continuará su viaje por diferentes lugares del mundo. En Japón, Alejandra Andrade accederá a la prisión de Fuchu, donde cumplen condena centenares de ancianos que cometen pequeños delitos para ingresar en la cárcel y evitar la pobreza. En Tokio, investigará el fenómeno de los Toyoto Kids, adolescentes que huyen de sus hogares y sobreviven en entornos de extrema pobreza y vulnerabilidad. En Francia, el programa se detiene en los barrios del norte de Marsella para documentar la guerra del narcotráfico. El programa también se adentra en Bosnia y Herzegovina. Allí, acompañado de un grupo de españoles, analiza las supuestas apariciones marianas de Medjugorje, uno de los principales destinos de peregrinación religiosa del mundo. En Qingtian, al este de China, Andrade se desplaza para conocer la región de donde proceden la mayor parte de la comunidad china que reside en España.

Andrade destaca la calidad del formato en una etapa en la que el reporterismo cada vez tiene menos presencia. “Contamos las cosas desde dentro. Damos voz a gente que normalmente no tiene espacio en televisión. Mezclamos el reportaje puro y duro con una estética cuidada”, ha añadido.