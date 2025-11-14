Franco como 'La chica yeyé' en TV3, "no te quieres enterar, PP, de lo que quiere Abascal"

El espacio satírico Polònia de TV3 emitía este jueves un sketch en el que Franco iluminaba a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, para encontrar un candidato a la presidencia de Valencia que sea "tan facha como yo", ante las negociaciones entre ambas formaciones.

El personaje de Franco, recurrente en este programa de humor de la televisión autonómica catalana a cargo del guionista y actor Manel Lucas, en esta ocasión se convierte en Concha Velasco y en una conseguida parodia de La chica yeyé recomienda cómo debe ser ese futuro presidente que se plantea en las negociaciones.

"No te quieres enterar de lo que quiere Abascal...", arranca el imitador del dictador "No te quieres enterar, Pepé, de lo que quiere Abascal, Pepé Pepé, y tendrás que pedirle de rodillas unos cuantos votos a Vox", se desmelena el personaje.

"Pero no te los dará, Pepé, y tú solo no podrás... Es mejor que hagas caso a sus demandas, no me seas tan masón". "Él (por Abascal) quiere un candidato Pepé, que añore que es España en blanco y negro de ayer".

Por último este Franco en minifadas recuerda, "si lo dudas será demasiado tarde, dejarás que decidan los votantes y quizás ya no quieran un chico Pepé, Pepeeé".

El programa Polònia es uno de los programas más seguidos por los espectadores de TV3, en esa cita de las diez de la noche en los jueves, donde se repasa la actualidad política a través de los líderes parodiados y con números musicales que terminan siendo pegadizos (y por tanto, ilnfluyentes). La entrega de esta semana tuvo un 20,7% de cuota y 355.000 seguidores. Este espacio ha solido ser una de las bazas estratégicas para que calaran con retranca las tesis independentistas. Aunque reparte estopa a todos los flancos, su 'debilidad' era Ciudadanos y ahora, Vox. A cabo de 18 temporadas, y con un panorama político que en ocasiones ha superado a los delirios de la ficción, Polònia crea vídeos virales como es desde anoche este Chico Pepé al que canta Franco.