Llega el final de Stranger Things: las claves del Mundo del Revés

Atención, spoilers: Si eres fan de Stranger Things y no has visto la quinta temporada, cuyo final llega este jueves 1 de enero, no sigas leyendo. La quinta y última temporada de Stranger Things está despertando todo tipo de reacciones entre sus seguidores que, además, se han quedado con dudas en uno de los episodios dado que no se sabe si realmente acaba una de ha puesto fin a una de las relaciones más emblemáticas de la serie. Los hermanos Duffer, creadores de la ficción de Netflix, confirman que a pesar de la ambigüedad de una de las escenas, Nancy Wheeler y Jonathan Byers rompen definitivamente en el episodio 6, titulado Fuga de Camazotz.

Stranger Things - Temporada final - Primeras imágenes / Netflix

El último volumen de la serie, estrenado el 25 de noviembre, ha generado dudas entre los seguidores sobre el destino de esta pareja. Durante el capítulo en cuestión, Nancy y Jonathan quedan atrapados en el laboratorio del Upside Down mientras buscan un supuesto interruptor para destruir el muro que rodea el Mundo del Revés. Convencidos de que van a morir, mantienen una conversación sincera en la que admiten verdades incómodas sobre su relación. Nancy confiesa que odia The Clash, mientras Jonathan reconoce que no lee los artículos de su novia y que no se matriculó en la Universidad de Emerson durante la cuarta temporada. En el momento más crítico, Jonathan saca un anillo de compromiso y pide a Nancy que "no" se case con él, a lo que ella responde afirmativamente. Aunque ambos aseguran seguir queriéndose, la escena sugiere que su historia juntos ha llegado a su fin.

En una entrevista para la revista People, Matt Duffer ha respondido de manera contundente: "Es una ruptura. Han roto". El showrunner ha explicado que tanto él como su hermano y el equipo de guionistas consideraban necesario que Nancy terminase sola para encontrarse a sí misma. "¿Cuánta gente acaba con su novia o novio del instituto?", ha argumentado.

Por su parte, Ross Duffer ha subrayado que la relación entre los personajes se basa en el trauma compartido, algo que ambos reconocen en el episodio. Los creadores han optado por ofrecer a los protagonistas la posibilidad de establecer vínculos más sanos en el futuro, lejos de una conexión marcada por experiencias traumáticas.

¿Qué es el Mundo del Revés?

Más allá de los conflictos sentimentales, la quinta temporada ha cumplido una de las promesas más esperadas: revelar la verdadera naturaleza del Upside Down: el Mundo del Revés. Según se ha desvelado, este lugar no es una dimensión paralela convencional, sino un agujero de gusano que conecta Hawkins con el Abismo, la dimensión donde habitan realmente el Azotamentes y otras criaturas. Este puente fue creado por los científicos del laboratorio de Hawkins y ha servido como vía de entrada para los Demogorgons y Vecna. El muro que los protagonistas creían que ocultaba al villano resulta ser, en realidad, la pared del propio agujero de gusano. La serie ha mostrado de manera gráfica cómo funciona esta conexión entre dimensiones.

El plan final para salvar Hawkins

De cara al episodio final, que se estrena el próximo 1 de enero, el objetivo de los protagonistas está claro: destruir el puente para impedir que más criaturas lleguen a Hawkins. El elenco principal ya se encuentra dentro del Upside Down preparándose para el enfrentamiento definitivo con Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower, quien pretende colisionar el Abismo con la Tierra.

Stranger Things llegó a Netflix en 2016 y desde entonces ha consolidado una enorme base de seguidores en todo el mundo gracias a su combinación de nostalgia ochentera y tramas sobrenaturales. Tras nueve años de emisión, la serie se despide con una quinta temporada que promete cerrar todas las tramas abiertas y ofrecer un desenlace a la altura de las expectativas generadas.