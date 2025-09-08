La ex mujer de Ábalos irrumpe en Telecinco para desentrañar su vida con el que fuera poderoso ministro

El Precio de… se estrena en la noche de los lunes de Telecinco con la conducción de Santi Acosta, abordando temas en profundidad con un documental y una entrevista en el plató. La política será el eje principal de este formato de Mandarina y Nivaria Océano que sigue la línea del otro espacio de Acosta, De viernes, alejado en este caso del corazón pero sí curioseando con morbo. Así sucederá con su primera protagonista, Carolina Perles, ex esposa del ex ministro José Luis Ábalos, expulsado del Gobierno por corrupción.

Las más de 16 horas de grabación con confesiones de Perles amenaza con sacudir el sumario del caso Koldo, trama donde Ábalos y su asesor de mayor confiaza, Koldo García, fueron investigados por la UCO por apaños y comisiones. ¿Cuál es el verdadero costo humano, político y social de la corrupción? es la pregunta que late en torno a lo que se ofrece en este documental y entrevista, a partir de las 22.45, tras First Dates.

Perles es madre de dos de los cinco hijos del ex ministro. “Probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío”, es el arranque de su confesión. Sus más de 16 horas de grabación se repartieron en dos jornadas. La ex mujer desglosa su experiencia vital junto a quien fuera su poderoso marido sy sus movimientos como titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Acosta adelantó en el FesTVal de Vitoria que lo vertido por la mujer oscila entre lo “kafkiano y Torrente”, con un retrato de la cúpula socialista marcado por el poder, mucho dinero y presiones. Perles adelanta que Koldo era quien “pagaba todo, siempre en efectivo, con sobres”, y asegura haber encontrado en casa sobres con dinero y “pastillitas azules” que desaparecían. Asegura haber presenciado llamadas diarias entre Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluyendo una en la que el presidente le reprochó a su ministro más cercano de si “iba por libre”. “Si José cae, no va a caer solo. Estoy convencida de que morirá matando”, adelanta la ex esposa en un El precio de... que debuta de manera sonada.