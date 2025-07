Eva González "no se encuentra bien" y acude al hospital en plena tormenta de Cayetano

En plena tormenta mediática desatada por la detención de su ex marido, Cayetano Rivera, en una discusión en un restaurante de comida rápida en Madrid, en la madrugada del domingo al lunes, su ex mujer, Eva González ha preocupado al compartir una imagen desde una clínica madrileña, donde se ha sometido a un tratamiento por el estrés y cansancio que sufría.

"Hace un tiempo que no me encuentro bien", confiesa la presentadora y modelo con agotamiento de tantos compromisos en los que siempre debe tener su mejor sonrisa y aspecto, estando al quiete durante horas, como sucede con La Voz, formato para Antena 3 con el que está grabando nuevas temporada.

Eva ha reconocido en vídeo de su reel que el estrés y el intenso ritmo de trabajo de las últimas semanas le han pasado factura, llevándola a buscar ayuda médica. En la foto compartida en redes aparece tumbada en la camilla con un vía en la que se le suministran dos goteros, "Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo. El volumen de estrés y de trabajo creo que no ayuda mucho", revela.

La clínica madrielpa que ha visitado ha sido la del doctor Vicente Beltrán Martínez, especialista de medicina dermoestética y regenerativa. "Me ha oxigenado 250 mililitros de mi sangre y un cóctel de vitaminas B y C, magnesio y zinc", ha detallado Eva sobre el tratamiento que necesitaba y con el que ahora "me vuelvo invencible".

Lo sucedido con su ex marido sin duda le ha repercutido al menos en parte. El diestro asegura que el comportamiento de los agentes que le detuvieron cuando se personaron en la hamburguesería "fue desproporcionado". Eva González por su parte solo ha dado un paso al lado sin añadir ninguna palabra que sea utilizada en esta polémica. . “Yo no tengo nada que decir de esto. No es a mí a quien tenéis que preguntar, de verdad”, se sinceró ante los micrófonos.

Precisamente Eva, que se encuentra en Madrid por motivos de sus grabaciones de La Voz, está sin la compañía de su hijo Cayetano. El pequeño se encuentra en Mallorca con su padre, que ha reaparecido tras la noticia de la detención. Espera que el altercado no afecte a su imagen y que su versión de haber sido agredido se cerciore por lo que aparezca en las imágenes de las cámaras de seguridad.