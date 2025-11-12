Eva González, feliz con su actual pareja y totalmente desmarcada de su ex, Cayetano Rivera

La presentadora y modelo Eva González está viviendo un momento dulce, recién celebrado su 45º cumpleaños en Sevilla, junto a su familia de Mairena del Alcor y bien cerca de su pequeño Cayetano, de siete años. El hijo de la presentadora de La Voz y el diestro Cayetano Rivera es el centro de los desvelos de ella. El círculo de amigos fue fundamental para que Eva superara su ruptura con el diestro quien al poco de separarse a finales de 2022 conoció a la presentadora portuguesa Maria Cerqueira, con la que ha estado hasta principios de este 2025.

Eva González ha encontrado el amor en un paisano de 34 años, Nacho Llanos, responsable de sección de la firma hotelera Eurostars en Sevilla, y con el que la modelo ha encontrado la estabilidad sentimental que necesitaba.

La portada de 'Lecturas' con Eva González

Ante el enfrentamiento de Cayetano Rivera con unos policías en una hamburguesería de Madrid el pasado mes de junio Eva González ya comentó a los medios que no tenía opinión ni ninguna apreciación que añadir sobre su ex. Están separados desde hace más de tres años y solo las cuestiones que atañen al futuro del pequeño Cayetano es el único tema con el que se comunican.

El accidente en Condenquinto, destrozando su furgoneta contra una rotonda el pasado domingo, es otro de esos sucesos sobre los que Eva no tiene nada que apreciar nada sobre el comportamiento de quien fuera su marido durante más de siete años. Ella la semana pasada vivía feliz y con el respaldo de su nuevo amor, Nacho, su 45º cumpleaños y lo sucedido con su ex le deja una lógica preocupación, como padre de su hijo, que no va a transmitir en público.