La estrella de Nickelodeon que vive en la calle en situación de exclusión social

Tyler Chase ha pasado de ser una estrella infantil en el canal Nickelodeon a vivir en situación de exclusión social.

Tyler Chase, uno de los actores infantiles que se dio a conocer en Nickelodeon, atraviesa un momento crítico debido a su situación de exclusión social. Tras alcanzar la fama y la popularidad gracias a su papel de Martin Qwerly en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, Chase se encuentra en un estado preocupante según un vídeo que se ha difundido en las redes sociales.

En las imágenes publicadas en TikTok, una mujer graba a Chase en California y mantiene una breve conversación con el intérprete. “¿Aparecías en la serie de Nickelodeon, no?”, le preguntaba la mujer. El actor, que presentaba un aspecto muy desaliñado, le contestaba de manera afirmativa con una sonrisa. “Oh sí, me acuerdo de ti. Eres ese chico”, aseguraba la mujer que le reconoció por la calle.

El actor Tyler Chase, de 32 años, malvive en la calle. / TIKTOK

El vídeo ha sido compartido en TikTok acompañado de un mensaje en el que se solicita ayuda para que Chase pueda salir de la situación de exclusión social. “Esto es tan triste que me encontré con el chico que solía jugar en Nickelodeon que recuerdo haberlo visto cuando era niño. Si alguien quiere donar, hay un Gofund en línea”, posteaba.

Su familia ha manifestado que el actor se niega a recibir ayuda psicológica. / TIKTOK

Su familia está al tanto de la situación extrema del actor, pero ha rechazado la campaña de crowdfunding porque ellos piensan que necesita ayuda profesional y no fondos económicos. Creen que el dinero no le reportará ningún beneficio. “Necesita ayuda profesional, no dinero, que no le beneficiará”, señalaba su madre.