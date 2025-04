Emma García: "Si antes quería a Belén Rodríguez, ahora todavía más"

Emma García se ha convertido con el paso de los años en uno de los rostros más queridos de Mediaset. Desde su estreno en Telecinco con A tu lado hace 23 años, no ha parado de encadenar proyectos en el grupo audiovisual de Fuencarral. Actualmente disfruta de la profesión en Fiesta, el magacín de los fines de semana.

–Cómo encara el maratón del programa Fiesta en la Semana Santa? –Vamos a estar 20 horas en Semana Santa. Lo encaro con mucha alegría, mucha fiesta y mucha fuerza. Íbamos a hacer viernes, sábado y domingo, pero al final estaremos con los espectadores desde el jueves. Son unas fechas que la gente que se queda se conecta a la tele y suele poner Fiesta. No nos va nada mal en Semana Santa.

–¿Cómo valora las novedades que se han ido incorporando al programa Fiesta? –Muy positivo, porque los datos nos lo dicen, pero a nivel personal, fenomenal también. Las caras nuevas y las opiniones diferentes aportan un plus de riqueza al programa. Son cinco horas en las que queremos que todo el mundo se sienta identificado, que se escuchen todas las opiniones y sabemos que todo el mundo tiene algo que decir. Estamos muy contentos con el crecimiento del programa y con el camino por el que vamos, pero siempre queremos más.

–Acaba de vivir un reencuentro muy emotivo con su compañera Belén Rodríguez… –Muy, muy, muy emotivo. Solo de recordarlo me emociono otra vez. Ella ha pasado por unos momentos muy duros y su actitud ha sido admirable. Ya la quería, pero ahora todavía más. No tuvimos ocasión de vernos antes, ni quisimos, ese abrazo y esa entrevista… Me costó mucho contener la emoción y las lágrimas, estaba yo más emocionada que ella. Es que eso es la vida, es la fiesta, y es lo más bonito.

–¿Pensaba llegar tan lejos cuando comenzó su andadura en la televisión? –Claro que sí. La idea era llegar para quedarse y mantenerse, aunque no sabía lo que me iba a deparar el futuro. Al principio mi objetivo era aprender y disfrutar delante de las cámaras. Estoy muy contenta porque no he parado de trabajar desde que me metieron en este mundo, porque a mí me gustaba más escribir que la televisión. He ido enlazando un programa con otro y tampoco he tenido mucho tiempo para pensar. Yo vivo el presente y mañana ya veremos lo que pasa.

–A nivel profesional está en uno de sus mejores momentos. ¿Se puede decir lo mismo a nivel personal, ya que este año cumple las bodas de plata su matrimonio? –Qué fuerte lo que me acabas de decir porque no lo tenía en mente. ¡Madre mía! Llevas razón porque me casé en el año 2000. A nivel profesional estoy en uno de mis mejores momentos porque lo disfruto todo mucho más. Conservo la ilusión del principio, pero con la base y la serenidad que te aportan los años de experiencia. A nivel personal, es un momento diferente porque nuestra hija está estudiando fuera. Entonces es un gran cambio a nivel familiar, pero aprovecho esa circunstancia para hacer otras cosas y compartir más momentos con mi pareja, al que admiro y quiero muchísimo.

–¿Alguna celebridad o personaje público que tenga un especial interés en entrevistarle? –Hay muchos que se resisten. Si tengo que elegir alguno me encantaría entrevistar a la reina Letizia. Y si puede ser acompañada por el rey para darle una sorpresa, montamos un show que no veas. Me gustaría mucho hablar con ella, aunque sé que es muy complicado. Ojalá pueda un día conceder entrevistas.

–De todos los programas en los que ha estado en su carrera profesional. ¿A cuál le tiene más cariño? –En todos pongo mi corazoncito y a todos los llevo conmigo. Me suelo decantar por los más largos que he tenido. El primero sería A tu lado porque fue mi estreno a nivel nacional, un magacín en el que aprendí muchísimo y le guardo un cariño enorme. En Mujeres y Hombres viví momentos tan diferentes, surrealistas, emotivos y divertidos que sería el segundo de la lista. El tercero es Fiesta, en el que disfruto mucho los fines de semana.

–¿Cómo es Emma García fuera de los platós de televisión? –Tal cual me ves en el plató, pero sin maquillaje, con más ojeras, con un moño en la cabeza o con una visera y más bajita sin los tacones. Siempre mantengo la misma energía. No te creas que cambio mucho porque soy muy yo en Fiesta.

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? –Irme a pasear con mi perra y mi marido que me encanta. Y si puedo estar en la playa de la Concha en mi Donosti, pues fenomenal. Suelo también hacer una visita todos los años a Zahara de los Atunes, un lugar que desprende una energía especial que me encanta.