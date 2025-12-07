'Drag Race España', así es la final de este domingo

Han sido 12 reinas, 10 semanas de competición y una carrera que llega a su desenlace: la plataforma Atresplayer emite hoy, a partir de las ocho de la tarde para verla en streaming, la Gran Final de su formato de entretenimiento de más éxito: Drag Race España.

El formato presentado por Supremme de Luxe ha triunfado una temporada más, rompiendo récords de visionado y consolidándose como una de las grandes apuestas de entretenimiento de la plataforma de Atresmedia.

Para las cuatro reinas finalistas, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco, llegar hasta este momento no ha sido nada fácil. Han tenido que superar todo tipo de retos: desde costura, hasta imitación, interpretación o música. Han tenido que demostrar que son las cuatro mejores… pero ahora solo una ganará hoy. Y la lucha por la corona de 2025 está más ajustada que nunca.

Nix, una de las finalistas / Atresmedia

En este último episodio de la temporada habrá sorpresas, giros y Atresplayer promete que emoción hasta el último segundo. Esta vez, en esta final tan reñida, absolutamente todo puede pasar. Las andaluzas Margarita Kalifata y Satín Greco y las valencianas Laca Udilla y Nix lucharán por la corona y por los 50.000 euros de premio, el mayor de la historia del formato. Y lo harán tras estrenar el videoclip de la canción original de la temporada, BYPASS y tras enfrentarse a una decisiva y espectacular batalla de lipsyncs por la corona. Solo la superviviente de esta gran batalla ganará.

Atresplayer cierra esta quinta edición de Drag Race España tras convertirse en la mejor valorada por los espectadores.

Un hito que se suma al gran éxito semanal que el talent show está logrando cada semana, y tras haber conseguido su mejor arranque histórico y el Meet The Queens más seguido de su historia. Algo que demuestra la fortaleza del formato de Atresmedia en el que Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi (su último programa antes de anunciar su separación como pareja sentimental) son los miembros de su jurado.

Además, el programa en streaming ha demostrado de nuevo que es mucho más que un programa de televisión: consigue llenar bares y salones cada fin de semana en los visionados colectivos de sus episodios y sus reinas protagonistas están llenando teatros de toda España. Drag Race España es todo un fenómeno con el que se ha impulsado esta especialización de la industria escénica española.

Y esto no para. Atresmedia confía, y mucho, en el formato. Tras este gran éxito cosechado en la quinta temporada, y antes incluso de finalizar esta tanda de entregas, ya ha abierto el casting de la sexta, cuya producción está en marcha con Buendía Estudios y que Atresplayer estrenará en los próximos meses.

Pero hay más, España será el primer país fuera de Estados Unidos que ya ha puesto en marcha una segunda edición All Stars. Todo un hito en la historia mundial de la franquicia con el que Atresplayer demuestra que Drag Race España es uno de sus formatos estrella. Pero antes, hay una final que resolver… ¿qué reina se llevará la corona esta noche?