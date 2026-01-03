La despedida de Ángeles Bravo del canal 24 Horas

Compañeras del canal 24 Horas rodean a Ángeles Bravo en la tarde en que se anunció su marcha de RTVE

La periodista Ángeles Bravo se ha jubilado en TVE tras más de 35 años de trayectoria en la televisión pública. Era uno de los rostros habituales del Canal 24 Horas y durante muchos años formó parte de los Telediarios.

El viernes de la semana pasada durante la emisión de las noticias de la tarde, sus compañeros la sorprendieron en directo con un emotivo homenaje: una redactora interrumpió el informativo para dar paso a un vídeo que repasaba su carrera, con imágenes desde sus inicios en 1988 hasta momentos recientes, acompañado de la canción With a little help from my friends” de The Beatles. Visiblemente emocionada, Ángeles Bravo intentó contener las lágrimas: “Están intentando durante toda la tarde hacerme llorar, pero no lo vais a conseguir”. Culminó con mensajes de cariño y reconocimiento.

El lunes 29 fue su último día ante las cámaras, agradeciendo el compañerismo en la casa y el seguimiento de los espectadores, y su cercanía, durante tantos años. a: "Ha sido un placer estar aquí los fines de semana con mis compañeros del 24 Horas dándoles toda la información y todo lo que hemos podido. De todo corazón, gracias". El homenaje culminó con mensajes de cariño y el reconocimiento a su rigor y serenidad.

Ahora, a los 62 años, afronta una nueva etapa centrada en su familia y los viajes. Deja Torrespaña con un legado de muchos años de información y profesionalidad.