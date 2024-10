David Broncano miente contra 'El Hormiguero' en el Reino Unido para que 'The Times' le blanquee

El periódico británico The Times ha publicado una extensa pieza sobre David Broncano donde el presentador de La Revuelta aprovecha para atacar directamente a El Hormiguero, algo que sería muy incorrecto si lo hiciera en su programa de La 1, donde sólo se alude a la competencia en tono irónico. El fichaje de TVE señala, desde el extranjero, como un Puigdemont mediático, el camino para proseguir en la "polarización política" que él mismo critica para que su rival, Pablo Motos, siga siendo el centro de las iras de perfiles afines al Gobierno. En The Times están encantados con que Broncano, tratado por su público como "una estrella de rock", diga que aprendió inglés viendo los cursos de Muzzy en la tele.

El periódico británico ahonda en un arquetipo muy del gusto británico de convertir a España en un país que siempre está al borde de la Guerra Civil. Y olé. "La guerra cultural ha llevado a la gente a extremos brutales y sin escrúpulos", se queja Broncano ante los británicos, como si fuera un mártir de la Inquisición. En realidad la virulencia de las redes puede arrastrar a ese enfrentamiento pero es el millonario presentador, que folla "mucho, sinceramente", según dice en ese artículo, el que ahora arroja leña vía Londres mientras le favorecen los índices de audiencia.

El mensaje que lanza Broncano es que los fanáticos de la derecha, como los políticos de Vox, le siguen atacando cuando la audiencia descubre que su programa no está politizado mientras Pablo Motos organiza tertulias políticas contra el Gobierno (temas políticos que sólo se tocan en la tertulia de los jueves y donde el Gobierno podría ocupar una mínima parte). Criticar a Broncano es de fachas, dictan con su lógica sus incondicionales mediáticos ¿Por qué? Porque, efectivamente, fue un fichaje politizado.

El blanqueo británico

La ilustración de ensalzamiento a David Broncano sobre Pablo Motos publicada por 'The Times'

The Times se ha prestado a blanquear la operación de la Moncloa con Broncano ("afable y sin imposturas", le define el redactor) en la campaña de hostigar al espacio de Antena 3 que lleva años liderando la franja de access prime time y que de vez en cuando sus contertulios han sido críticos con el Gobierno. El periódico británico en su panegírico al de La Revuelta omite dos datos fundamentales. Por un lado, el doble cese que ocasionó la contratación por 28 millones de euros por dos años del formato de La Resistencia de Movistar Plus +. Una pugna política que se llevó por delante a la presidenta socialista interina, Elena Sánchez Caballero, y al director de contenidos, José Pablo López, obstinado en las condiciones leoninas en favor de este formato de entretenimiento. Por otro lado,The Times no alude al recorte de tiempo del informativo de prestigio de La 1, el Telediario 2. Olvida el necesario recorte de 20 minutos fundamental para conseguir audiencia. ¿Cuál seria la posición de The Times si mañana la BBC recortara el informativo principal de la cadena pública para un programa de humor?

Broncano asegura desde su pedestal británico que fue El Hormiguero el que incendió el conflicto sobre su fichaje. "Ellos fueron los primeros que dijeron en antena que Pedro Sánchez me metía en TVE, contribuyendo a polarizar el tema", sentencia. Cuando el programa de Pablo Motos aludió a la futura aparición de Broncano como competencia directa a su programa fue en la tertulia del 4 de abril. Las presiones de la Moncloa ya llevaban dos meses confirmadas por distintos medios, un fuego continuo en las redes. El País, por ejemplo, el 26 de marzo, hablaba sobre "la situación insostenible" en la cúpula de RTVE, el choque en el consejo de administración, por la contratación de Broncano. Cuando se habla del asunto en la tertulia de El Hormiguero ya se han desencadenado los dos ceses y el fichaje se iba a producir a cualquier precio. Juan del Val, que siempre entra al trapo, señala que el problema no es David Broncano, quien va a hacer su programa con profesionalidad, sino que "Moncloa quiere acabar con Motos". "Es algo que nos haría pensar el nivel democrático que tenemos en este momento", es la observación del contertulio, dentro de esa polarización que se ha gestado durante meses.

El Hormiguero ha sido objeto de furibundas críticas en las redes desde hace años, pero aún más desde 2020, cuando en las tertulias se criticaban las medidas del Gobierno durante el tortuoso confinamiento.

La postura de Pablo Motos

Motos, que nunca ha tenido un titular en contra de David Broncano, al que llegó a tener de invitado en su programa, reconoció el 4 de abril que era "incómodo hablar de un tema en el que estás implicado aunque no quieras", dando la bienvenida a los de La Resistencia a la competencia, "bienvenido sea Broncano". "No hay nada más democrático que el mando a distancia", proclamó el de Antena 3, con toda la razón. Y el mando va diciendo en estas primeras semanas de competencia que ambos son dos programas muy seguidos, La Revuelta, que ha vencido en muchas noches, y el veterano El Hormiguero, que logra máximos en este duelo. "Es bueno para la industria", como admite el presentador criado en Orcera, Jaén, sobre su propio éxito de audiencia. Pero para valerse de ese éxito parece que necesita el hundimiento de su rival a través de la "polarización política". Con ayuda desde el Reino Unido, inclusive.