David Broncano se inventó falsas presiones de Pablo Motos para fabricar odio en las redes

RTVE, a la espera del nombramiento en esta semana de su nuevo presidente, José Pablo López, quien se empeñó en el fichaje de David Broncano para La 1, ha promovido una campaña de desprestigio contra Pablo Motos, El Hormiguero y, sobre todo, Antena 3, por un error del que no fue responsable el rival de La Revuelta. El odio en las redes sociales se disparaba en la noche del jueves cuando Broncano acusaba a Pablo Motos de una jugarreta bajo cuerda para que no le atendiera su invitado, el campeón del mundo de Moto GP, Jorge Martín, y que tenía previsto para esa entrega.

Los representantes de Martín, de la firma Playmaker Agency, se percataron de que había existido una descoordinación entre ellos y que el 29 de octubre se había firmado un acuerdo cerrado de primicia para que el piloto diera su primera entrevista en televisión en El Hormiguero tras la futurible consecución del mundial. Dicha entrevista será este próximo miércoles. Broncano, que aprovechó para grabar la entrevista que no pudo emitir por esta cláusula el pasado jueves, se desmarcó lloriqueando en antena y denunciando malas prácticas desde Antena 3, generando así una oleada de insultos contra Motos en las redes, donde desde hace años el productor y presentador valenciano sufre una persecución obsesiva. En esta ocasión la cadena pública que pagan todos los españoles, se lanza a atacar a una cadena privada para desacreditarla con datos falsos y pataletas de niño. El Hormiguero pedía el cumplimiento de un acuerdo. Si se firma un acuerdo es para cumplirlo ¿no? El mismo tipo de acuerdos que durante toda la temporada pende sobre Late Xou en La 2 para que no coincidan los invitados con La Revuelta, que tiene prioridad de paso en el seno de RTVE.

Los medios afines a la Moncloa celebraron el gesto desafiante de David Broncano y la emisión de unos minutos de documental de El hombre y la tierra, con la berrea del ciervo, en un contexto insultante que ha recibido los elogios de los seguidores, particulares y mediáticos, de La Revuelta. El País, del Grupo Prisa, donde ha trabajado Broncano en espacios de humor en la Cadena SER, hablaba de "historia de la televisión" (historia que pasará a los anales porque es ridícula) de un episodio meditado para generar polarización en el público y aludir a prácticas mafiosas sobre su rival. Desde El Hormiguero se defendía el cumplimiento de un acuerdo cerrado cuando hubo una descordinación entre quienes llevan la imagen del piloto Jorge Martín, cuya agencia con quien se ha disculpado es con el programa de Antena 3.

Broncano grabó una entrevista con Martín cuando desde su programa se le invitaba a acudir otro día, incidiendo en un victimismo exagerado por no poder emitir la charla este jueves. La denuncia con verdades a medias y el insulto de los ciervos sólo hacen dañar aún más en realidad la posición de David Broncano, que por su parte siempre ha asegurado que su fichaje no tuvo connotación política alguna y que nunca ha llegado con la intención de hundir a El Hormiguero, deseo de la Moncloa por los comentarios críticos que en ocasiones (en la tertulia de los jueves) se pronuncian en este programa. Broncano hace chanza continua de su competencia, con el respaldo de algunos de sus invitados y el público en el plató abucheó a Mario Casas cuando dijo que acudía antes a El Hormiguero que a La Revuelta porque a Motos no le daba igual que él fuera después. Desde el programa de La 1 se invita a El Hormiguero a que hagan chistes contra ellos. Invitación que de ser aceptada en algún momento generaría más ruido para los cientos de miles de perfiles, sectarios y más de un 'bot', dispuestos en las redes a ensañarse contra Motos, y desprestigiar su productor y todo lo que sea Antena 3, cadena líder que aventaja en más de 2 puntos a La 1 en la media de noviembre. Antena 3 ha mantenido un elegante silencio ante las provocaciones originadas desde RTVE, corporación controlada ya totalmente por el Gobierno y sus socios nacionalistas.

La inclusión en su momento del programa de Broncano en La 1 contemplaba la denigrante reducción en 20 minutos del Telediario 2, para aprovechar que la competencia privada está en la recta final de sus informativos y en una amplia pausa comercial. Esa ventaja de tiempo es lo que ha venido aprovechando La Revuelta para sacar ventaja a El Hormiguero y al resto de la competencia. Sin embargo el programa de La 1, que llegó a rozar el 20%, ha ido declinando en seguidores desde que se estrenó en septiembre y ronda los 600.000 espectadores menos de media desde su primera semana de impacto.

Un declive de audiencia unido a la pérdida de sorpresa y expectación, defecto que ya sufría La resistencia en Movistar Plus +, que iba perdiendo fuelle con las semanas. La rabieta de David Broncano de haber perdido a un invitado se suma a otros problemas que ellos mismos han venido comentando, como si fueran una anécdota cómica, que revelan deficiencias en la profesionalidad de quienes elaboran los contenidos, como la preparación de las entrevistas. Es un programa de funcionamiento infantiloide, como la protesta que pronunció la misma regidora este jueves: se quejó por trabajar.

Con el descenso de seguidores desde La Revuelta se ha lanzado un llamamiento a filas con la provocación de este jueves. El berreo de David Broncano, revela un mal trabajo aunque intente desprestigiar a la competencia privada. En realidad quien está haciendo el ridículo es la propia RTVE que incluso llevó el tema a los Telediarios y a programas como La hora de La 1 o Mañaneros. Todas estas polémicas que proceden desde La Revuelta sólo entreaben las sospechas ciertas de que este contenido es una herramienta al servicio del Gobierno.

Ante el berreo de Broncano, hay que hacer esta recomendación: "A televisión se tiene que venir meado y llorado", lo que venían aconsejando desde hace años contertulios de programas del corazón.