Dani Rovira recuerda emocionado a su padre, fallecido en octubre

El actor malagueño Dani Rovira ha mostrado un conmovedo homenaje a su padre, Andrés, fallecido el pasado mes de octubre. Lo ha recordado ante la reacción de miles de seguidores en las redes que al recibir el nuevo año han sentido con empatía el dolor del intérprete y humorista que compartia una foto en la que aparecía su progenitor llevándolo en brazos de pequeño. Los versos de una canción de Conchita, Un camino para volver, tras la pérdida de un amigo, trasladan ese homenaje.

"Tiene que haber algún sitio escondido

Un pasadizo, una puerta tal vez

Si hay un camino por donde marcharse

Tiene que haber otro para volver

Fíjate bien, algún hueco escondido

Un tobogán, una cuerda, un andén

Si hay un camino por donde marcharse

Tiene que haber otro para volver”

Han sido los pensamientos cargados de emoción dedicados a la memoria de su padre. "Y el año se va sin ti. Te echo tanto de menos que no consigo entenderlo", expresa con desazón Rovira.

El actor de tantos títulos de éxito en el cine como Ocho apellidos vascos refleja su lucha interna por asimilar la pérdida que le sigue marcando. "Noto que algo falta, como si hubiera perdido el equilibrio de todo".

Su padre precisamente fue un apoyo durante el tratamiento del cáncer que sufrió Dani Rovira. Su éxito en el cine le vino acompañado de desafíos y experiencias que mostraron la dificultad que se plantea cuando la fama se desborda. El actor cayó en una depresión, como confesó posteriormente. Su familia, con su madre y hermanos, es fundamental para salir adelante y estar unidos. La pérdida del padre ha sido muy dolorosa y la solidaridad en mensajes de apoyo que Dani ha recibido con gratitud.

Dani Rovira tiene en escena un espectáculo de monólogo, Vale la pena, sobre precisamente el duelo, con una mirada reflexiva y también humorística. Está volcado en su fundación Ochotumbao y la asistencia a la protección de aninamles.