Dani Martín, quién ha sido su peor enemigo y cuándo será padre, según su confesión a Jordi Évole

De El canto del Loco a las palabras del sensato. Jordi Évole ha ofrecido la entrevista más intimista y sicnera de Dani Martín. Sin luces en un plató, sino en la serenidad de un bungalow, en un recinto vacacional a la espera del bullicio del verano. Dani tiene 48 años recién cumplidos, los años de juerga desatada han quedado atrás y está a punto de cumplir un cuarto de siglo de carrera musical con una gira que incluye diez conciertos en el Wizink Center de Madrid y cuyas 130.000 entradas se agotaron en tres días.

Cuando estaba en pleno fragor con su grupo aquellos años eran "un botellón" y ahora toca "disfrutar de una buena comida, paladear". Un contraste que desgrana su evolución personal y artística, buscando ahora un equilibrio que antes no tenía. Habla de cómo la terapia y la medicación han sido claves para manejar su autoexigencia: "He sido mi peor enemigo, mi mayor crítico", admite.

Uno de los ejes de sus reflexiones con Évole ha sido sobre la muerte de su hermana en 2009, una pérdida que marcó su vida. Dani, con evidente emoción, describe lo suciedod como "un bofetón terrorífico" que le obligó a cambiar su forma de ver la vida. "Dejé de ser el niñato de El canto del Loco", reconoce. Una experiencia y punto de inflexión que transformó su pensamiento y sus sentimientos. Debía gestionar de otra forma el día a día y las emociones. Recordó el dolor de ver a su madre despedirse de una hija y de cómo esa pérdida le dio perspectiva, alejándolo de la superficialidad en la que él se encontraba.

La fama en estos momentos también supone lidiar con la crueldad" de las redes, con los comentarios sobre su aspecto y el paso del tiempo. Ha sufrido cuando ha percibido la maldad sobre su aumento de peso. "Parece que la gente no tiene espejos", ha lamentado sobre su aspecto de años atrás. Ahora que recuperó el tono, se quejó "¿dónde estáis este año, paparazzi, que estoy delgado?". "Cuando más entradas he vendido para los conciertos es la vez que más gordo estaba. Eso significa que a mi público no le importa el físico, sino las canciones". Se sintió muy vulnerable cuando centenares de personas que no conocía hablaban de su aspecto y les jaleaban en los medios. Un mensaje de reacción originó una campaña de desprestigio, en línea con lo que vino sucediendo con Amaia Montero.

Su pareja es la actriz María Hervás y adelantó por sorpresa que están deseando ser padres. "Creo que ahora mismo es el momento. Tenemos la niña en la cabeza", destacó entre carcajada. Dio un titular de esos que buscaba Évole. Fue tras la pausa publicitaria cuando Martín habló de su momento más feliz. "Yo creo que este. Vivir los momentos más felices en el presente es lo mejor", ha reconocido. Y sobre tener las cuentas claras con el fisco, tras los problemas de otros compañeros, Dani Martin reconoció este domingo: "pagar a Hacienda no significa ser bueno, significa ser justo".