Cristina Pedroche rehace sus once vestidos en una regeneración de cara a 2026

Cistina Pedroche ha cumplido 12 vestidos de Nochevieja reuniendo en esta ocasión los 11 anteriores. Símbolo de resumen y también de regeneración. Ya había dicho que podía ser su última noche ante la Puerta del Sol. Con todo calculado, en todas partes, fue una Nochevieja sin sorpresas y lo más esperado, siempre, en Atresmedia, con el vestido de la esposa de Dabiz Muñoz. Una reclamación solidaria rehaciendo, con recuerdos y fragmentos, lo que fueron estos años pasados. Diez junto a Chicote para recibir el nuevo año. El colega de Muñoz, en su sitio. Y apareció Santiago Segura, sí, dentro de la publicidad de Torrente, presidente (será la película más taquillera de este año, ya lo sabemos), pero no apareció como su personaje. El salto a las uvas se ha convertido en largos publirreportajes y en Antena 3 y La Sexta estaba la salsa del vestido, del desvestido. En la capa y en el atuendo transparente.

Josie, su director creativo durante las últimas once ediciones, ha despiezado los vestidos anteriores: el Mikado rojo de 2016, el tafetán rosa tiza de 2017, cristales del debut en Antena 3 con Pronovias; la escultura dorada de Jacinto de Manuel en 2019, con los pechos y glúteo reciclados o la Paloma de la Paz reinventada de 2022.

La capa y el modelo de Cristina Pedroche de la Nochevieja 2025 / Me Comunicación

En el abanico de la capa exterior, las transparencias del primer vestido, aquel en La Sextda con Frank Blanco en 2013. Y en ese abancio los llamadores de ángeles de sus embarazos, con las gotas de leche materna cristalizadas de 2024 y la tiara con la mascarilla pandémica. El vestido en sí, el cuerpo de la mascarilla y el pecho, las estrellas de su modelo circesae.

Pedroche lo ha llamado su metamorfosis. “He renunciado para siempre a piezas cargadas de recuerdos”. Pero el upcycling, el reciclaje como reinvención, simboliza renacimiento. “Aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer con la ayuda de los demás”, declara emocionada Pedroche.

Cristina Pedroche en el momento de descubrir su modelo / Atresmedia

Esta iniciativa en las campanadas de Atresmedia ha sido en alianza con la Asociación Española Contra el Cáncer. Ese diseño resalta el acompañamiento. El cáncer es la primera causa de muerte en España. Afecta a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres. Cada día, 800 nuevos diagnósticos. La AECC ofrece apoyo gratuito 24 horas: sanitario, psicológico, social.

Ramón Reyes, presidente de la AECC, agradece: “La Asociación es el hilo que nos une contra el cáncer”.Josie celebra este “suprarreciclaje hecho capa”. Un cierre histórico. Doce años. Doce vestidos. Doce uvas. Un ritual que une a millones y, esta vez, lanza un mensaje de esperanza.

Pedroche cierra así un ciclo. “Son 12 años, 12 campanadas, 12 vestidos”. Con sandalias barefoot a medida. Visiblemente conmovida. La tradición evoluciona. La solidaridad prevalece.