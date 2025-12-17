Cristina Pedroche dice estar preparada para dar sus últimas campanadas en este año

Cristina Pedroche se ha convertido en la reina indiscutible de las Campanadas y desde 2014 la presentadora madrileña ha marcado cada Nochevieja. Fue un descubrimiento entonces en La Sexta, donde aparecía (y lo sigue haciendo) en Zapeando y apareció con una falda transparente en Zapeando. Desde aquella aparición pasó el 31 de diciembre a Antena 3, el primer año con Carlos Sobera y desde 2015 con Alberto Chicote, su pareja de uvas desde entonces.

Sus looks generan expectación máxima y en 2024 originó un revuelo con un vestido adornado con 8.500 cristales hechos de su propia leche materna.

La revista Diez Minutos lleva a su portada a Pedroche, en su habitual entrevista por estas fechas, y la esposa del chef Dabiz Muñoz reconoce que "este año será especial" y con el que podría decir adiós a esta labor en Atresmedia, en los 30 minutos más elaborados de cada año por la cadena, cuando además la retransmisión será en simulcast entre Antena 3, La Sexta y Atresplayer. "Son doce campanadas, doce vestidos... doce retransmisiones", alinea Pedroche. "Siento como que se cierra un ciclo", es su titular.

En la presentación oficial de la campaña posó con Chicote luciendo un diseño de Juana Martín. S "Este año cumplo 12 retransmisiones y lo siento como que se cierra un ciclo, como una vuelta completa al reloj. 12 uvas, 12 vestidos, 12 campanadas. Nunca se sabe si habrá más, pero por si acaso, lo he dado todo", reconoce la figura televisiva. "Ojalá os guste", ha deseado una vez más ante su nueva propuesta con Josie. Chicote, por su parte, la elogia: "trabajar con Cristina es un lujazo".

Pedroche tiene 37 años y en este 2025 ha sido madre por segunda vez. Fue un niño, Isai, parejita junto a Laia, nacida en 2023. Se ha desconcertado con llevar a sus dos pequeños adelante. Pero esta doble maternidad la vida con intesidad. Sus hijos son lo mejor que le ha pasado mientras deja atrás los rumores de separación de Dabiz Muñoz, situación que estuvo sobre la mesa.

Un deseo para el próximo año podría ser confirmar su matrimonio con una ceremonia religiosa, a diferencia de la estricta intimida que fue su boda civil. "Me encantaría", ha deseado en la entrevista con Diez Minutos. A la espera de lo que ofrezca esta medianoche, Crisitna deja caer que podría ser su última Nochevieja ante el reloj de la Puerta del Sol.