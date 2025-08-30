Cuánto cobraba el dúo Sacapuntas en el 'Un, dos, tres'

Manolo Sarria sigue siendo una presencia habitual en la televisión con el concurso diario Atrápame si puedes en Canal Sur aunque su debut se remonta a casi 40 años, cuando en el verano de 1987 apareció junto a su compadre Juan Rosa, como el Dúo Sacapuntas, en el Un, dos, tres, en unas de las apariciones más rentables de la historia de la televisión en España. Los cómicos malagueños pasaron de ser unos desconocidos que iban de fiesta en fiesta y de pub en pub contando chistes a convertirse en una de las parejas imprescindibles de la televisión.

Manolo Sarria en 'Atrápame si puedes' / RTVA

Ibáñez Serrador los fichó nada más verlos en una gala en el Casino Bahía de Cádiz, en El Puerto, y de ahí pasaron casi directamente al plató ya que comenzaba la sexta etapa del Un, dos, tres. Aunque aquel regreso tenía la tematica de Las mil y una noches, un tema talismán para abrir las temporadas del concurso nacido en 1972, lo más esperado por el público español, Chicho les pidió que fueran de toreros. Escuchó sus chistes y los seleccionó. Rosa iba a ser La Pulga de Torrelavega, monosabio recortado del gigante maestro El Niño de la Linterna. Al final se quedaron en El Pulga y El Linterna, la aparición más esperada cada noche del programa más visto de la TVE casi única: 27 millones de españoles esperando que bajaran las escaleras. "¿Cómo estaba la plaza? Abarrotaaá", "Veintidó, veintidó", fueron las coletillas que quedaron para la posterirdad de su chiste más celebrado y que había formado parte durante años también del repertorio de un compañero de programa durante años, Raúl Sender. Chicho extrajo oro de inmediato con la aparición de la pareja malagueña en la que El Linterna se desesperaba de las ocurrencias de El Pulga. "Ijií... arzaa". Y la recordada Mayra Gómez Kemp no podía aguantar su característica carcajada.

El perfil de vídeos Dosis de Resiliencia ha entrevistado hace unos días a Manolo Sarria quien hace un recorrido de su trayectoria profesional que a día de hoy es fructífera a sus 73 años con el concurso diario en Canal Sur además de hacer diversas actuaciones aunque a un ritmo mucho más moderado que en sus tiempos de más contratos junto a su buen amigo Juan, que falleció debido a un infarto en 2002. Al Dúo Sacapuntas nunca le faltaron los proyectos, siendo muy queridos por el gran público, y tras el Un, dos, tres, aprovecharon el arranque de las privadas para ser de los fijos de la inicial Telecinco y unos habituales de Canal Sur.

Sarria en esta reciente entrevista ha desvelado aspectos menos conocidos de su trayectoria y sobre su afortunado debut en el Un, dos, tres, ha desvelado el primer contrato que firmaron con Prointel, la productora de Ibáñez Serrador. En dicho contrato de 1987, que les presentó nada más verles, el director y realizador del concurso les contrataba para la primera temporada pero sin atenerse a la ordenanza laboral de RTVE. No era lo frecuente en esos momentos cuando casi toda la producción de la cadena pública era con recursos propios. El equipo artístico del Un, dos, tres, era fichaje de la productora, con contrato de obra según los programas que se emitieran.

En el contrato de Sarria aparece que cada miembro del dúo Sacapuntas iba a cobrar por noche de emisión 50.000 pesetas de 1987, cantidad libre de impuestos que asumía la productora. El vínculo al Un, dos tres se iniciaba el 29 de junio de 1987 y reflejaba las vacaciones del programa del 29 de julio al 6 de septiembre, para continuar hasta final de año. Las 50.000 pesetas por entrega grabada no contemplaba ningún otro pago extraordinario. Era una buena cantidad para la época comparando con las nóminas medias (Sarria cobraba 20.000 pesetas de sueldo mensual como ferroviario) pero estaba por debajo de lo que recibían nombres estelares de la televisión de entonces. En temporadas sucesivas el caché subió para el dúo que donde se benefició de verdad fue en sus actuaciones por todos los bolos que les surgieron por sus apariciones en el programa más visto.

La cifra de 50.000 pesetas de 1987, 300 euros, al poder adquisitivo de entonces serían unos 2.000 euros actuales. Una cifra semanal generosa de la que la pareja tenía que pagar a su representante entre otros conceptos.

Lo de ir de toreros se convertiría en su sello a raíz de aquella primera aparición, la efigie más recodada del dúo que llegó incluso a formar parte de la primera serie de ficción de Canal Sur, Pensión el Patio, en 1989.