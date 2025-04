Chenoa tira de ciencia para hablar en 'La Revuelta' sobre la fortuna que posee

Chenoa ha sido la principal invitada de este lunes a La Revuelta de La 1 para presentar el programa que llega mañana a las noches de la cadena pública, el concurso The Floor, formato rescatado en el que cien participantes pugnan con sus respectivas especialidades para lograr las parcelas de los demás y reunir el premio de 100.000 euros al que termina siendo el dueño de todo el mapa del plató.

La cantante y presentadora tiene ritmo de sobra para un espacio así donde se han de producir 99 duelos en distintos para resolver quién es el ganador. de esta manera aparecerá en los miércoles de La 1 como presentadora y los viernes en Antena 3 como jurado de Tu cara me suena. Además es la conductora de Operación Triunfo, que regresa este próximo otoño a Prime Video. Solo con estos programas además de sus inserciones publicitarias y una agenda de actuaciones que no cesa Chenoa vive un momento dulce. Sin dejar de trabajar en la élite desde que saliera en 2002 de la academia de OT, Laura (su nombre en el DNI) tiene una jugosa cartera de propiedas, inversiones y ahorros. Pero a ella no le parece bien hablar de dinero, le parece incluso que es motivo de mala suerte.

Sabiendo que tenía que aparecer en La Revuelta, donde hay que pagar el peaje de responder sobre dinero y relaciones sexuales, la hispano-argentina ha tirado de recursos, tal como planeó en una última reunión de amigas, para responoder, o más bien no-responder, a la cuestión inevitable que le iba a hacer Broncano.

Chenoa ha recurrido a la inteligencia artificial para salir airosa de la pregunta de marras cuando hablar de dinero para ella es un problema. Finalmente ha respondido tal como la IA recomendaba que hiciera en el supuesto caso de esta respuesta y que ha aplicado: tiene "gano más que cuando entré en OT y gano menos que Amancio Ortega", respondía con un tanto de indiferencia. Una respuesta evasiva y de margen amplio, pero que ha revelado que la inteligencia artificial puede ser una solución cuando se quiere dar una propuesta sin entrar en detalles ni en datos de rigor.

Los invitados se preparan ya las entrevistas mejor que Brocano, han reconocido Castella y Grison ante el ingenio que ha tenido Chenoa. Para esta entrevista incluso ha rememorado sus inicios, cantando el Fly me to the Moon de Sinatra y ha hecho gala que a sus 50 años vive un feliz y radiante momento personal y profesional.