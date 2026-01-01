Chenoa, de punta en blanco en las campanadas con un vestido express especial

Chenoa tuvo que asumir el reto de dar las campanadas este año en TVE tras la baja de Andreu Buenafuente, por estrés, y su esposa, Silvia Abril. RTVE la llamó y que le acompañaran Estopa. Un trío inesperado y lleno de naturalidad aunque los hermanos Muñoz, que escenificaron subir a la azotea, ejercieron de apoyo a la cantante y presentadora, con más experiencia en la misión de encarar bien ante el objetivo. Tuvieron que recurrir a megáfonos y a hacer ruido, a un tipo disfrazado de pollo, para llenar los minutos, con buenos deseos y anécdotas por parte de la conductora de Operación Triunfo.

Hasta llegar a la Puerta del Sol Chenoa tuvo que afrontar una carrera contrarreloj para tener un vestido especial. El nombre elegido, con apenas un puñado de días, apenas diez, de plazo, fue Alejandro de Miguel.

Chenoa lucía un vestido blanco, de amplio escote en forma de U, con pedrería y lentejuelas dispuestas en horizontal por el cuerpo, con silueta recta y mangas de tul de seda. El diseñador ha explicado que quería reflejar "el camino recorrido" por Chenoa a lo largo de estos casi 25 años desde que surgió del propio OT. Un trabajo artesanal de 200 horas, con la mitad de su atelier volcado en el modelo. No se vieron en persona hasta la tarde de este 31. Chenoa se lo probó en su camerino en la Puerta del Sol, sin tener que retocar nada. El blanco simboliza renacimiento y los brillos su esencia de estrella, con una línea atrevida y sensual, con toda la elegancia, como representa la presentadora de The Floor, que pronto llega a La 1 tras este encargo de relevo de emergencia. Los Estopa, de esmoquin, se dejaron llevar, le faltó algo más de chispa.

Una carencia habitual en las campanadas de Mediaset en los últimos años. Sandra Barneda eligió un vestido de pantalón, un mono de color azul oscuro, para las nevadas uvas de Mediaset desde Formigal, en el Pirineo oscense, una medianoche de postal, junto a Xuso Jones (esmoquin azul), habituado a la improvisación. Barneda se arropaba antes de las uvas con un abrigo negro con capa de seda y cristales de Swarovski y espejos en tonos azules.

Xuso Jones y Sandra Barneda

Canal Sur también optó por la nieve, la de Sierra Nevada y sus imágenes aéreas idílicas.

Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa, desde Sierra Nevada

Toñi Moreno eligió también el blanco, con detalles de hojas, obra de Inma Linares, y su compañera de matinal, Ana Hinestrosa, un conjunto también blanco con pedrería de cristales y plata, muy favorecedor. Entre ambas, el taurino y animoso Enrique Romero, con esmoquin gris y solapas negras.

En el caso de autonómica siempre le falla el set, rellenado de espumillones, que impide que los presentadores estén enmarcados en el entorno geográfico elegido. Como siempre, lo mejor de Canal Sur es la gente de la calle, como la espontánea pedida de mano en plena nieve de Pradollano.