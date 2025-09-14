La censura a un concurso de huevos fritos, las historias que ocultó el NO-DO

Una escuela de cocina belga en una de las informaciones del NO-DO en los años 40

TVE estrenará el próximo miércoles la serie documental Los archivos secretos del NO-DO, una producción que desvela imágenes inéditas nunca vistas en los cines españoles, basada en una investigación en torno a más de 6.000 latas de películas del noticiario del régimen franquista alojadas en los almacenes de la Filmoteca Española.

La serie de Minoría Absoluta (La Guerra Civil en color, en DMax) pretende resolver incógnitas de contenidos hallados y por qué se censura un fragmento tituladoFranco en la pesca del atún; por qué quedaron sin emitir unas imágenes de Grace Kelly en España o qué historia se oculta bajo el título Agrupación de Hombres no Demasiados Altos.

La docuserie investiga aportando las imágenes ocultas como las de una visita de la esposa del dictador, Carmen Polo, a Lisboa, por qué el NO-DOno se hizo eco del estreno de la película El Cid pese a tener abundante material; o qué pudo suceder en un concurso de huevos fritos para que fuera eliminado de difusión.

Los investigadores también han encontrado imágenes inéditas de Carmen Cervera, futura baronesa Thyssen, cuando fue nombrada Miss España y termino siendo omitida del noticiario. De interés documental, entre los seis episodios, también se emiten las canceladas imágenes de las últimas vacaciones veraniegas de Franco.

“Seis episodios de esta serie documental que quiere sacar a la luz de forma amena y distendida los secretos del NO-DO, a la vez que ha ayudado a restaurar todo este material fílmico que permanecía en el olvido”, se destaca desde la cadena pública, que detalla que de las más de 6.000 latas halladas en la Filmoteca Española se han abierto y conservado 400, en una producción en la que han intervenido cinco personas durante un año.

La dirección ejecutiva ha corrido a cargo de Francesc Escribano; con dirección de Eulàlia Gómez Duran y realización de Josep Serra Mateu. La jefa de producción es Silvia Rodríguez-Arias, guion de Manel Lucas y locución de Iván Labanda.

En la presentación de la serie en esta semana han participado el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor; la directora del Archivo RTVE, Virginia Bazán; la directora del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Nacional, Marián del Egido; Manel Lucas, guionista y asesor histórico de Minoría absoluta; y los historiadores Ana Velasco y Juan López Córcoles.

"Esta producción es un claro ejemplo de la importancia de cuidar nuestro patrimonio audiovisual”, ha añadido Virginia Bazán. Marián del Egido ha agradecido a RTVE su colaboración en la labor de "restaurar y digitalizar mucho material que va a llegar a la gente a través de la televisión , a través de sus hogares".