Cayetano Rivera, dos sucesos de portada en menos de cinco meses y una imagen manchada

El diestro Cayetano Rivera Ordóñez, que se retiraba definitivamente de los ruedos en Écija el pasado septiembre a sus 48 años, se ha visto envuelto en otro suceso cuando aún resuena la polémica de su detención en una hamburguesería de Madrid. Ocurrió en la calle Atocha, donde fue inmovilizado por la policía tras haber llamado el personal del local por una discusión con el abono de la cómida rápida pedida en la madrugada del domingo al lunes 30 de junio. La defensa del diestro ha demandado a los agentes por excederse en la detención.

Al cabo de poco más de cuatro meses el ex marido de Eva González y Blanca Romero vuelve al primer plano de la crónica social por un accidente de tráfico este pasado domingo por la noche tras chocar el vehículo donde viajaba contra una rotonda en Condequinto, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. El diestro asegura que no pilotaba el coche y se habría negado a pasar el test de alcoholemia en su domicilo. El automóvil siniestrado iba a una alta velocidad, han señalado testigos, vecinos de la zona.

En cualquier caso, en ambos sucesos Cayetano Rivera se ha visto envuelto en noticias que empañan su imagen en el mundo de la tauromaquia, tras haberse despedido del albero por la puerta grande, y, sobre todo, en sus labores empresariales y sus compromisos publicitarios. Ambos incidentes en caso de que hubiera sido una persona anónima no pasarían de ser anécdotas graves. Hecho que obligan a plantear el comportamiento, a tener consideración a sí mismo de su responsabilidad ante los demás. En el caso de una figura pública con más incidencia.

El altercado del 30 de junio ya despertaba preocupación sobre la vida personal del torero en estos momentos, tras romper a principios de año con su pareja más reciente, la presentadora portuguesa Maria Cerqueira.

Rivera estaba acompañado por un amigo cuando accedió al mencionado local de comida rápida sobre las dos de la madrugada. Lo que comenzó como una disputa trivial por un pedido de treinta euros, al no tener el comprobante de que había pagado, la conversación subió de tono hasta requerir la presencia policial. El diestro forcejeó con los agentes tras seguir enfadado con la situación. La demanda presentada por el abogado de Cayetano Rivea acusa a los agentes de detención ilegal y uso excesivo de fuerza, respaldado por un parte médico del hospital Gregorio Marañón que detalla hematomas y laceraciones en rostro, brazos y muñecas, atribuidos al forcejeo en el suelo.

A esa pelea a finales de junio, cuando remataba un domingo de ocio con un amigo, ahora le sucede este aparatoso accidente de tráfico un domingo por la tarde. Se supone que con otro amigo, el que iría al volante según ha detallado el torero, yendo a alta velocidad por una zona cercana a un campo de golf.