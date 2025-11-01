'La casa de la música', el eco de 'Aplauso' y 'El séptimo de caballería' en TVE

RTVE anunciaba esta semana el estreno a principios de 2026 de un programa musical para todas las sensibilidades y “en buen horario”, con entrevistas y actuaciones que llevará por nombre La casa de la música.

“Desde que hace casi un año RTVE emprendió su fase de renovación, se tuvo claro que la música sería el eje transversal de nuestra programación”, ha destacado Sergio Calderón, director de TVE dentro del marco de BIME, foro que estos días reúne a profesionales de la industria musical en español.

Ha animado a entrar en esa casa y “derribar el cliché de que la música no funciona en televisión”. El objetivo es devolver a la corporación el espíritu de programas musicales míticos como El séptimo de caballería, que presentaba Miguel Bosé, y similares. Tambié recuerda la ventana semanal de la música del momento que entre los añs 70 y 80 tuvo su programa más inolvidable: Aplauso, al que siguieron Tocata, Rockopop y ya más adelante, en el mediodía de los sábados, Música sí.

Para el 11 de diciembre además se ha anuncado que se desvelarán en avance las canciones del Benidorm Fest. En ese fecha será justo una semana antes de que se publiquen las canciones finalistas de la próxima edición de Benidorm Fest,. Será “la quinta y más ambiciosa” edición del festval, aunque en estos momentos la candidatura española no acudirá al Festival de Eurovisión en boicot a Israel.

Desde RTVE se ha informado que el ente público apostará igualmente por apoyar la ópera a través de cuatro entregas especiales de un formato de origen belga llamado Aria.