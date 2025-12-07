Carmen Martín Gaite y el recuerdo en 'Imprescindibles'

La 2 repone hoy domingo, a las 21.00, uno de los documentales biográficos más sobresalientes de Imprescindibles.

La Reina de las nieves. Carmen Martín Gaite, dirigido por Ana Murugarren, se produjo originalmente en 2005 con motivo del quinto aniversario de la muerte de la escritora salmantina. Con una duración de 70 minutos, el filme repasa la vida y la obra de una de las figuras más poliédricas y queridas de la literatura española contemporánea: novelista, ensayista, dramaturga, guionista, traductora y conferenciante y, sobre todo, una observadora incansable de la condición humana.

El recorrido se traza a través de testimonios de familiares y compañeros de generación (Rafael Sánchez Ferlosio, su ex marido; Josefina Aldecoa, Juan Benet, Rosa Chacel o Ana María Matute), imágenes de archivo inéditas y lecturas dramatizadas interpretadas por las actrices como Aitana Sánchez-Gijón y Emma Suárez.

Un documental íntimo y luminoso de la autora de Entre visillos, El cuarto de atrás, Caperucita en Manhattan o Lo raro es vivir.

En especial dedica atención a su relación con la escritura como acto de resistencia durante la posguerra, su pasión por el diálogo con los lectores, su curiosidad inagotable y su particular forma de mirar la realidad: esa mezcla de ironía, ternura y melancolía que la convirtió en una de las cronistas más agudas del siglo XX español.

Ana Murugarren, que ya había explorado la memoria y la identidad femenina en otros trabajos, conseguía aquí un equilibrio perfecto entre rigor documental y emoción contenida, sin caer nunca en la hagiografía. El título, *La Reina de las nieves, alude tanto al cuento de Andersen que Martín Gaite tradujo y prologó como a la propia escritora: una mujer aparentemente fría en su disciplina creativa, pero capaz de derretir el hielo con la calidez de su prosa.

Veinte años después de su estreno original y veinticuatro de la desaparición de Carmen Martín Gaite (2000), Imprescindibles recupera este retrato esencial en un momento en que su obra vive un notable resurgir entre nuevas generaciones de lectores, impulsado por reediciones, adaptaciones teatrales y el creciente interés por las voces femeninas silenciadas o minusvaloradas del franquismo y la Transición.

Una cita obligada (domingo 7, 21.00 a La 2) para quienes admiran su literatura y también para quienes deseen descubrir por primera vez a una autora que, como ella misma escribió, siempre prefirió “contar las cosas tal como las veía, sin adornos ni mentales”.