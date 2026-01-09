Carlos Lozano se une a Antonio Canales y a Carmen Borrego en un 'GH Dúo' de veteranos, estos son todos los participantes

La cuarta edición de Gran Hermano Dúo arrancaba este jueves en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez al frente de la gala inaugural tras el fiasco de Gran Hermano 20. Esta versión del formato enfrenta a famosos en parejas o tríos con cuentas pendientes del pasado y busca así revitalizar las noches de la cadena tras el cierre anticipado de la edición anterior con anónimos y aprovechar las instalaciones renovadas en Tres Cantos. Los participantes compiten por un maletín de 50.000 euros, en una convivencia marcada por alianzas estratégicas, reencuentros inesperados y tensiones inevitables.

La casa del reality abrió sus puertas a un casting que mezcla a veteranos de estos retoses junto a rostros menos habituales en este género, prometiendo dinámicas intensas desde el primer minuto.

Dos tríos y tres parejas

Los concursantes se organizan en grupos que alteran las estrategias individuales. El trío formado por Anita Williams (ex o no ex de Montoya), el gaditano Manuel González y Gloria González revive directamente tramas de La isla de las tentaciones y Supervivientes, donde Anita y Manuel protagonizaron un triángulo amoroso que marcó ediciones pasadas. Gloria, hermana de Manuel y su firme defensora en platós anteriores, debuta como concursante con carácter propio.

Otro trío lo integran Carmen Borrego, Belén Rodríguez (Belén Ro) y el mexicano John Guts, autoproclamado "villano perfecto" de realities latinoamericanos, quien llega con intención de generar caos y una supuesta historia pasada con Belén.

Cristina Piaget y Carlos Lozano en una imagen promocional de su entrada en 'GH Dúo'

Las parejas se completan con el presentador Carlos Lozano y Cristina Piaget; Antonio Canales y Raquel Salazar; además de Sonia Madoc y Mario Jefferson. Esta fue la incorporación de Sonia, ex de Sonia y Selena.

En la gala de estreno, las sorpresas centraron la atención. Carlos Lozano emergió como el concursante misterioso, tras cuatro años retirado en el campo cuidando ovejas; su regreso generó expectación inmediata, especialmente al revelar un pasado romántico juvenil con Cristina Piaget, su compañera de dúo.

John Guts aportó humor y controversia al intentar convencer a Belén de un supuesto affair inventado.

Raquel Salazar y Antonio Canales formaron una pareja improbable pero cargada de carisma, con la primera recordando viejos enfrentamientos en platós y el bailaor llegando con palmas y ganas de victoria.

La primera prueba semanal dividió la casa entre privilegios y restricciones. El trío de Anita, Manuel y Gloria se impuso en una dinámica de resistencia bajo una pecera, ganando acceso exclusivo a la suite con comodidades extras, mientras el resto enfrenta limitaciones en comida y agua caliente. Esta ventaja inicial posiciona al grupo como posible aliado fuerte o objetivo de nominaciones.

En las primeras horas de convivencia, emergieron roces: Anita expresó rechazo hacia Manuel por viejos agravios, aunque intentaron mediar por el bien común, y Belén cuestionó las intenciones de John.

En la mañana de este vierens 9 la casa amaneció tranquila pero con los concursantes adaptándose a la rutina vigilada. Belén Rodríguez fue de las primeras en despertar, mientras el resto descansaba. Las conversaciones giraron en torno a estrategias: alianzas contra los "jóvenes" o "el trío de la suite", como son llamados. Se espera que las próximas galas, con Ion Aramendi los domingos, se incorporen más concursantes y profundicen en las tramas pendientes, consolidando GH Dúo como apuesta de Telecinco para el arranque de 2026.