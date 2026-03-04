Carlos Lozano, triunfar en 'GH Dúo' tras tantos años de declive y 'Operación Triunfo'

Tras otro reality donde las cifras de audiencia no fueron ni de lejos las de otros tiempos, GH Dúo culminaba en una noche de alto voltaje emocional. La nueva casa de Tres Cantos apaga de nuevo las luces sin gran chispa.. Tras semanas de convivencia extrema, enfrentamientos y confesiones a corazón abierto, la audiencia dictó sentencia: Carlos Lozano se alzó con el maletín de ‘GH DÚO’, imponiéndose en un duelo final frente a Anita Williams, toda una experta con La isla de las tentaciones y que se enteró en el plató de la relación de su amado-odiado ex, Montoya y Cristina Porta.

La final arrancó con un toque de nostalgia pop gracias a Sonia Madoc, quien reinterpretó uno de sus temas más icónicos para acompañar el último paseo de los finalistas por las estancias de la casa. El momento más solemne llegó con el apagado de luces, ese latido constante de historias que, por fin, quedaba en silencio. Poco después de abandonar el inmueble de Zeppelin, Gloria González se despedía del sueño del maletín al proclamarse tercera finalista, dejando la batalla definitiva en manos de Carlos y Anita.

Antes de conocer el veredicto, el programa regaló a Carlos Lozano el momento más humano de su concurso. Después de los dos meses de aislamiento el presentador se reencontró con su hija, Luna, quien viajó expresamente a España desde el extranjero para darle fuerzas en los últimos metros de la competición.

Visiblemente más delgado y emocionado, Carlos le confesó a su hija la dureza del encierro: "Hija, he sufrido mucho, lo he sentido todo mucho". Por su parte, Luna aportó la nota de humor al referirse a la faceta de conquistador de su padre y a su tranquila vida actual rodeado de naturaleza: "Él es un galán, pero vive muy bien con sus ovejas y sus gallinas". Ahora volverá otra vez a su retiro

Ya en el plató de la gala la tensión entre los dos grandes finalistas fue palpable. Carlos y Anita repasaron una convivencia marcada por los roces, manteniendo las espadas en alto hasta el último segundo. Con el plató a oscuras y bajo el foco del juicio público, Jorge Javier Vázquez pronunció las palabras definitivas. Al escuchar su nombre, Carlos Lozano estalló en un grito de victoria: "¡Lo hemos conseguido, es nuestro!".

Mientras Carlos corría a abrazarse con su hija y con Mónica Hoyos, llamó poderosamente la atención la reacción de Cristina Piaget entre el barullo de las celebraciones. Con este triunfo, Lozano escribe su nombre en letras de oro en la historia del formato, demostrando que, tras años alejado del foco mediático, sigue conservando el respaldo masivo del público.

Jorge Javier cerró la emisión agradeciendo a los espectadores y al equipo por una edición llena de giros de guion, mientras el flamante ganador ya pensaba en su nueva vida con el maletín bajo el brazo.