Canal Sur interrumpe su emisión por la huelga en apoyo a Palestina

Canal Sur Televisión ha sorprendido a sus espectadores este miércoles tras interrumpir su programación a las 10:00 horas, dejando paso a una carta de ajuste en pantalla. La emisión se detuvo justo al finalizar el programa matinal Despierta Andalucía, dedicado a la actualidad política y social.

La Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) informó posteriormente que la interrupción se debió al seguimiento de los paros parciales y la huelga convocada por los sindicatos CCOO y UGT, en el marco de una jornada de movilización en solidaridad con el pueblo palestino. En un comunicado, el ente público pidió disculpas a los espectadores y explicó que la medida fue consecuencia directa de la participación del personal en las protestas sindicales.

A diferencia de Canal Sur, RTVE ha continuado con su programación habitual, sin sumarse al paro convocado por las centrales sindicales.

Paros en defensa de Palestina

La convocatoria, registrada legalmente a nivel nacional por las organizaciones sindicales, incluye paros de dos horas por turno en todos los centros de trabajo del país este miércoles 15 de octubre: de 02:00 a 04:00 horas, de 10:00 a 12:00, y de 17:00 a 19:00 horas.

Según el comunicado conjunto, los sindicatos buscan “visibilizar el apoyo de la clase trabajadora al pueblo palestino y denunciar el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza”.

Además de los paros laborales, la jornada contempla asambleas, concentraciones y actos de protesta en diferentes ciudades, con el objetivo de exigir un alto el fuego inmediato, el fin de la ocupación y la aplicación de sanciones internacionales contra el Gobierno israelí por crímenes de guerra.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, subrayó que la convocatoria “garantiza que cualquier trabajador o trabajadora pueda participar con total seguridad jurídica dentro del marco legal español”.

Paros en el transporte público

En Andalucía, la huelga está teniendo impacto en el servicios de transporte. Se ha mantenido un 50% del servicio habitual en trenes de cercanías, media y larga distancia, mientras que las líneas con alternativas han reducido su frecuencia hasta un 10%. En el transporte urbano, los servicios se han limitado al 50% en horas punta (de 6:00 a 9:00 y de 18:00 a 21:00) y a un solo vehículo por línea durante el resto del día.