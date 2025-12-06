Las campanadas traen la sorprendente reaparición de un personaje junto a Cristina Pedroche

A medida que diciembre avanza a paso acelerado, la expectación por las campanadas de Nochevieja crece sobre cómo será el momento culminante del año en la Puerta del Sol. RTVE cambia de pareja y tras David Broncano y Lalachus quienes estarán ante el reloj en esta ocasión será el matrimonio formado por Andreu Buenafuente y Silvia Abril. La pareja de presentadores y actores prepara esa intervención aunque Andreu se encuentra en estos momentos de baja por agotamiento por su espacio semanal Futuro imperfecto, orden por prescripción médica.

Atresmedia ha reafirmado su pareja de estos últimos diez años, Cristina Pedroche y Alberto Chicote. El dúo estará ante la Puerta del Sol pero por primera vez, la emisión se verá simultáneamente por Antena 3, La Sexta y Atresplayer, una reacción tras la competencia el pasado año con TVE. En La Sexta durante las últimas ocasiones aguardaba el nuevo año Cristina Pardo, de Más vale tarde, y David Mateo, de Zapeando.

Cristina Pedroche y el equipo que ha elaborado el vestido de Nochevieja 2024

El llamado "Efecto Pedroche", el sorprendente vestido, sexy, de Cristina era la gran baza para que la audiencia aguardara hasta el último momento. Así ha sido la experiencia desde que la presentadora vallecana, colaboradora también de Zapeando, encandilara a millones de espectadores con su anatomía. El vestido elegido junto a su asesor, Josie, ha ido evolucionando en intención y mensaje, recurriendo a grandes firmas y artesanos. Desde gotas de leche materna cristalizadas, cuando dio a luz, un vestido en forma de mascarilla o una capa con tela de una tienda de refugiadso, han sido algunos de esos elementos heterodoxos más allá del diseño en sí.

La pareja de Atresmedia, en su pugna con mantener al mayor número de espectadores en torno a las uvas, en la recta final de año, contará con una visita inesperada. El cineasta y actor Santiago Segura anuncia que estará también en la Puerta del Sol con Chicote y Pedroche. Una "aparición especial", dado que en marzo se estrena en los cines uno de los títulos más esperados desde hace años: la nueva entrega de Torrente, que se llamará Torrente presidente.

Santiago Segura en 'Torrente'

Segura es el más hábil y persistente en promocionar sus películas, como sucedía con la ya concluida saga Padre no hay más que uno.

Se admiten apuestas: probablemente quien estará en la Puerta del Sol será el mismísimo Torrente el que se suba al balcón. Una oportunidad así, tan estelar, ante al menos cinco millones de espectadores, no la va a desaprovechar Santiago Segura, trabajando en la medianoche de la Nochevieja. Torrente acecha y se colará junto a Chicote y Pedroche.