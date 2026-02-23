El cambio a última hora de Risto Mejide que beneficia a una artista gaditana

Lydia Sánchez es una de las exponentes del talento musical que se respira en Benalup-Casas Viejas, una pequeña localidad de poco más de 7.000 habitantes de la provincia de Cádiz. De este reducto de la comarca de La Janda han salido jóvenes artistas como Manuel Ayra, ganador de La Voz, o Nayra Gomar, semifinalista de La Voz Kids. Ahora, Lydia Sánchez toma el relevo de sus paisanos y asoma la cabeza con fuerza en otro concurso nacional: Got Talent España.

La joven artista, de 20 años, se ha presentado con toda la ilusión del mundo a las audiciones de Got Talent, donde ha dejado un momento para el recuerdo. Lydia, acostumbrado a tocar en veladas y eventos musicales que se realizan en su localidad, ha sobrepasado con nota su primera actuación en Got Talent consiguiendo el segundo pase de oro de Risto Mejide, la cara menos amable del jurado del talent.

“Me gustaría darme a conocer y demostrar a la gente que los sueños de pueden cumplir, porque yo he cumplido el mío”, han sido las palabras que ha verbalizado Lydia antes de su actuación. La joven benalupense ha interpretado, con la compañía de su piano, la canción El patio de Pablo López.

La actuación de Lydia ha cautivado al público de Got Talent, aunque el primer veredicto de Risto Mejide ha sido el contrario a sus compañeros del jurado. “Tengo la sensación de que se cierra un círculo después de 20 años haciendo esto. Tuve la oportunidad de juzgar a Pablo en Operación Triunfo muchas veces y no le di un no, le di muchos noes”, ha comentado Risto.

“Te agradezco que hayas cogido este tema porque me da la oportunidad de despedirme de ese capítulo de mi vida y creo que, algún día, en algún lugar, espero, pueda haber un jurado que diga ‘yo vi a Lydia un día en Got Talent y hoy es una gran estrella’”, ha explicado el publicista para argumentar su “no” inicial.

Lydia, tras asumir el “no” de Risto con deportividad, se iba a llevar la sorpresa de su vida antes de la finalización del programa. Entre bambalinas, Risto cogía de la mano a Lydia para conducirla de nuevo al escenario ante un público expectante. El resto es historia del talent de Telecinco. “Cuando la vida te da una segunda oportunidad, tienes que aprovecharla. Por ti, Lydia, y por todos esos concursantes a los que les he dicho que no, por todos ellos y por vuestro talento”, dijo Risto Mejide justo antes de pulsar el botón que le otorgaba el pase de oro a la joven gaditana.