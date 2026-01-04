Las cadenas más vistas en 2025, claves de éxitos y de los rotundos fracasos

Hemos despedido 2025 y hemos dado la bienvenida a 2026 y en televisión todo sigue igual: Antena 3 domina de manera firme y visible. Atresmedia no da tregua a sus competidores y cumple un año más, y ya van cuatro consecutivos, como la televisión preferida por los espectadores, la más vista.

El liderazgo de Atresmedia (26,1% en el total del grupo) se extiende tanto por empresas audiovisuales, que se impone a Mediaset (24,5%) y RTVE (16,5%), como por cadenas, con una Antena 3 (12,8%), absolutamente intratable.

Antena 3 ha liderado todos los meses de 2025. De hecho, en estos últimos cuatro años, tan solo se ha dejado en el tintero un par de meses, correspondientes a la Eurocopa de 2024. Ni los Juegos Olímpicos, ni la Copa del Rey, ni Eurovisión le han sirvieron a TVE para apear del trono a la cadena del 3.

Lo verdaderamente sorprendente de la señal de San Sebastián de los Reyes es que no nota el desgaste de estar en la cima, ya que este año mejora en dos décimas el resultado obtenido en 2024. Una dinámica que es absolutamente demoledora para sus competidores y que es una de las claves principales de su éxito: no acomodarse. En los despachos de Antena 3 continúan apostando por su exitoso modelo de televisión, con la astucia de saber alcanzar el equilibrio entre audiencia y costes. Y es que las cosas del dinero, en las televisiones privadas, siempre se miran con más rigor que en el Ente público, donde parece que no haya límite de gasto.

TVE ha tenido un año de aciertos y fracasos (especialmente sonado fue la intentona de recuperar el espíritu de Sálvame con La Familia de la Tele) y por eso se ha tenido que conformar con una leve, pero esperanzadora, subida de cinco décimas que dejan a La 1 con una media del 11%. Algo más se le debería pedir a esta Televisión Española que no deja de incrementar el gasto en derechos deportivos y que ha plagado su parrilla de programas políticos muy editorializados (y de forma muy evidente, tendente a.

Tampoco Telecinco ha sido rival para Antena 3. Mediaset ha vivido un año aciago y ha cerrado el peor de la historia de Telecinco, promediando un pobre 9,5%. Un descenso de cuatro décimas que le hacen marcar mínimo histórico anual.

La ausencia de una alternativa real al modelo que presenta Antena 3 también es una de las claves que explica el liderazgo tan continuado de la cadena de Atresmedia. Y es que en televisión es complicado dar con la tecla de la noche a la mañana. Se pueden hacer trucos de magia que logren subir unas décimas las audiencias (por ejemplo, con la emisión de eventos deportivos), pero convertirse en la televisión más vista de un país mes tras mes durante cuatro años es harina de otro costal.

Antena 3 cierra 2025, otro año más, con los informativos más vistos de la televisión. La información y la actualidad es un puntal esencial en su modelo y los datos de audiencia con cuotas que rondan y superan los 20 puntos demuestran que los espectadores eligen masivamente el producto informativo de Antena 3.

También pueden presumir de tener los programas más vistos de la televisión (con El Hormiguero y Pasapalabra a la cabeza) y las series más vistas, con Sueños de Libertad liderando la sobremesa. Y es que en la variedad está otro de los secretos del liderazgo de Antena 3. Como gusta decir en Atresmedia: “hacemos una televisión en la que hay de todo y para todos los públicos”. Y suelen añadir... “pero con responsabilidad”.

No está mal este matiz en los tiempos que corren, en los que parece que en internet todo cabe. Quizá por eso los amantes de la televisión sigan refugiándose en preferiblemente en Antena 3: ofrece una seguridad, una marca que garantiza qué se van a encontrar.

Es otra de las claves para entender su liderazgo: la identidad. Quisieron ser la televisión de un gran país -como reza su eslogan- y trabajan para lograrlo. Por ahí deberán mirarse TVE y Telecinco si en 2026 aspiran a cambiar el orden hegemónico de la televisión patria.