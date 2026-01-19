Las cadenas públicas y La Sexta centraron la noche en la cobertura del accidente ferroviario de Adamuz

La 1 y Canal Sur cancelaron este domingo toda la programación prevista para centrarse en el accidente ferroviario de Adamuz, acaecido a las 19.45 del domingo. Desde el primer momento en que se supo la colisión de los dos convoyes ya se presentía la gravedad que iba a confirmarse pasadas las horas, además de todas las molestias colaterales con el cierre de la vía entre Andalucía y Madrid. Las primeras noticias avanzaban dos fallecidos, número de víctimas que fue aumentando a medida de que se conocían datos sobre el terreno. Las cadenas tomaron en principio como fuente los vídeos aportados por los viajeros. Usuarios de X que viajaban en los trenes accidentados o parados por el accidente se convertían en los primeros interlocutores.

El consejero Antonio Sanz ya a medianoche desde Adamuz, entrevistado por la cadena andaluza, vislumbraba que la cifra de 21 fallecidos aumentaría por la caída por un talud de las primeras unidades del Alvia que se dirigía a Huelva. A las 00.45 el ministro de Transportes, Óscar Puente, esbozaba todo lo que se conocía tras lo trabajos de la noche y la conducción de todos los heridos a los centros sanitarios cordobeses.

El noticiario de Canal Sur, a las 20.30, avanzó en flash la tragedia que de inmediato pasó a ocupar el tema central del informativo conducido por Fernando García. En La 1 aparecía un rótulo de aviso en el programa Aquí la Tierra donde se avanzaba lo que había pasado en Sierra Morena dando paso a Lourdes Maldonado, conductora del Telediario 2 del fin de semana. Ambas cadenas extendiero la cobertura sobre el accidente a lo largo de la noche. Antena 3 dedicaba su informativo de la noche a los primeros datos e imágenes del accidente, relevando la cobertura en Atresmedia la cadena La Sexta. A las 21.30 estrenaba temporada de Lo de Évole con la entevista a Manuel Carrasco que a su conclusión comenzaba el especial informativo.

La autonómica andaluza tenía en marcha a los equipos en Córdoba, Sevilla y Huelva, además de la delegación en Madrid, para contar todas las incidencias. Canal Sur cerraba su especial a las 00.30 remitiendo a la información en el matinal de las 7.30. La 1, con el músculo del canal 24 Horas, y La Sexta prosiguieron durante la madrugada y emitieron en directo la esperada intervención de Óscar Puente y la comparecencia del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, pasada la una y media. La 1 concluía su especial a las dos de la madrugada, continuando con los informativos del 24 Horas. La Sexta terminó a las dos.

Telecinco al filo de la una de la madrugada, tras la gala de GH Dúo, iniciaba su especial con Carlos Franganillo, con un resumen bien hilado.