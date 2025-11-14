Boda cancelada por infidelidad, el cantante Cristian Castro se queda sin novia tras ser visto con una fan

La relación entre el cantante mexicano Cristian Castro, el de Azul, y la agente inmobiliaria argentina Mariela Sánchez, que parecía destinada al momento feliz de su boda próxima, ha saltado por los aires. La pareja, que había anunciado su fiesta para el 2 de febrero en la idílica Villa Carlos Paz, el pueblo natal de Sánchez y donde nació de su romance, ha optado por cancelar todos los planes tras la polémica que sacude los contenidos rosas de toda América Latina en estos momentos, donde son dos figuras muy seguidas. Cristian es hijo de Verónica Castro, muy conocida en España por sus telenovelas como Los ricos también lloran, la pionera en emitirse en las mañanas, en el año 1986. La veterana actriz mexicana es una estrella total en América.

La ruptura se habría producido por decisión de ella, tras el alejamiento de ambos por la gira promocional de Castro por su inminente álbum, Azul Renacido. Además de esta ausencia el detornante por el que la novia no ha podido más es cuando han surgido vídeos en las redes donde aparece su novio de la mano de otra mujer, Quien aparece en esas imágenes tomadas en una urbe argentina, Mendoza, es Marcela De Philippis, presidenta del club de fans de aquel país, de 32 años.

El paseo captado por móviles anónimos fue la semana pasada y donde se aprecia al cantante muy acaramelado con su fan. De Philippis,e había asistido a El Ritual, una fiesta promovida por la prometida de Castro en Córdoba el mes pasado. A raíz de estas imágenes Marcela se presenta ante los medios argentinos como una "admiradora leal" y niega que el comportamiento de ambos fuera coqueteo.

Sánchez, que tiene 38 años y es madre de un hijo de 21, ha intervenido en distintos programas consternada por la actitud de su novio. En el progrma Puro Show del Canal 13 reveló que se encuentra "en shock" por los vídeos. La empresaria se vanagloria de haber creado un entorno familiar agradable que ha sido traicionado por el mexicano, que tiene 50 años y es padre de Simone, que tiene 20, y Mikhail, de 18 años, fruto de su relación con Valeria Liberman, además de otra hija, Rafaela, de 10, de una relación más breve, con una terapeuta, Paola Eraso. Junto a los planes de boda, la argentina asegura que la familia estaba muy unida en torno a ellos.

Ya el año pasado esta pareja tan seguida por las revistas latinoamericanas había sufrido una acusada crisis cuando se destaparon mensajes privados de Mariela Sánchez en contra de su novio y especialmente contra su madre, Verónica Castro. Hubo un cruce de demandas entre ambos que se saldó con una reconciliación y una etapa estable hasta que ahora las imágenes han indignado a la novia, que ha borrado de las redes todos los momentos en que aparecía junto a Cristian.