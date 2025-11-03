Belén Esteban da a entender públicamente que está separada de su marido, MIguel Marcos

Tras fracasar estrepitosamente con La familia de la tele, la imagen de Belén Esteban no está en un buen momento y la contertulia de tantos espacios del corazón atraviesa un tramo personal incierto después de, por ejemplo, haber cerrado su marca de alimentación. Ahora forma parte del equipo de No somos nadie, en el canal Ten, donde recaló parte del equipo de La Osa Producciones que desarrolló el fallido formato de La 1.

Belén está a punto de cumplir 52 años, siente que su vida está en un punto decisivo y alaba a "sus pilares" en las redes y ha llamado la atención de que omita a su marido, Miguel Marcos, con el que al menos estaría pasando por u momento crisis. "Dentro de una semana cumplo 52 años… sin comentarios. Solo pienso en mis dos pilares". Esos dos pilares son su hija Andrea y a su madre Carmen, pero no su esposo, tal como aprecia la revista ¡Hola!, que publicó la exclusiva de su enlace en 2019.

Los comentarios de los seguidores van en esta línea. Hay un vacío en torno a "mi Migue", como lo llama cariñosamente. La relación de Belén Esteban y su actual marido data de 2013, cuando él, conductor de ambulancias, la atendió duran una crisis de hipoglucemia derivada de la diabetes que sufre la de San Blas. Ella dice que literalmente le salvó la vida y se vio predestinada a él. Se casaron el 22 de junio de 2019, en la finca La Vega del Henares en Alcalá de Henares.

Desde que apareció en su vida la madre de la primera hija de Jesulín de Ubrique, Andrea, halló un ciclo estable para su labor pública donde continuamente ha de hacer alarde de polémica. Su actual amor le daba esa serenidad en la vida privada que necesitaba. Hasta ahora Belén se ha mostrado encantada con su decisión pero podría estar viviendo una señalada crisis personal con su pareja que le ha llevado a 'olvidarle' de cara a ese 52 cumpleaños que tiene a la vuelta de la esquina.