'Bake Off' en La 1: famosos venidos a menos se ponen a hacer pasteles

La segunda temporada de Bake Off: famosos al horno aterriza este domingo por lanoche en La 1. Mañana se emite la segunda gala de este talent culinario, especializado en repostería, presentado por Paula Vázquez. Pese a los discretos datos de audiencia la direción de RTVE decidió dar vía libre a este formato con famosos, aunque el nivel de la relación es notoriamente flojo.

En liza participan en esta edición de Bake Off intervienen la presentadora Isabel Gemio, Cósima Ramírez hija de Pedro J. Ramírez y Agatha Ruiz de la Prada, el adivino Maestro Joao, la presentadora de Mediaset Cristina Tárrega, el ex piloto Pol Espargaró, el diestro Finito de Córdoba, la cantante de No cambié, Yurena, el modelo Mark Vanderloo, el polemista de temas del corazón Víctor Sandoval, la actriz Carmen Morales, la contertulia Nagore Robles, el actor Mario Marzo, la influencer Lidia Torrent y el que fuera participante de OT Mario Jefferson. Es comprensible que la mayoría de los espectadores no les ponga cara previamente a estos participantes.

El jurado está formado por la maestra repostera Eva Arguiñano, el chef Paco Roncero y el pastelero argentino Damián Betular.

Así fue el primer programa de la primera temporada.

Entre las primeras ruebas previstas habrá sesiones para elaborar galletas para mascotas, una tarta de queso innovadora o magdalenas. A lo largo de estas semanas deberán acometer las tartas más artísticas y postres sencillos o de lo más complejo. El ganador de estos 14 participantes se llevará un premio de 100.000 euros destinado a la ONG que designen. Los retos se dividen entre la prueba de autor, la reinterpretación de un clásico. La prueba técnico, para replicar un postre propuesto por el jurado, evaluado en cata a ciegas; y la pureba de fantasía, decisiva.