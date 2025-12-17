Bailar sobre muñones y otras habilidades de Abraham Mateo mostradas en 'El Hormiguero'

El isleño Abraham Mateo es una de las grandes voces del panorama en la música comercial española, con gran proyección internacional y conocido en toda América. Este martes estuvo en El Hormiguero para hablar de su concierto por sus 20 años de trayectoria en la canción y que será el 11 de enero en el Movistar Arena de Madrid, además de presentar sus últimos trabajos y, sobre todo, dar mucho juego durante su hora de entrevista. La cantera infantil de donde procede, el Menuda noche presentado por Juan y Medio, sigue estando muy presente. Una sucesora en dicho espacio, Cris Sánchez, se acaba de alzar con el título de Operación Triunfo 2025.

Mateo es de los que se implican en sus apariciones televisiva, lo que revela su capacidad para atrapar a su público. Ha respondido a todo lo que le preguntaba Pablo Motos pudiendo poner en un aprieto sus revelaciones como que Jennifer López cobró 980.000 dólares por la camiseta de Versace en el videoclip grabado con él.

En un ámbito desenfadado Abraham Mateo ha lucido habilidades insólitas, poniéndose a prueba ante la petición del anfitrión de El Hormiguero. El de San Fernando fue retado a mostrar si era capaz de andar con los muñones de los pies, es decir, encogiendo los pies. Lo que para cualquier persona sería imposible y un dolor en las terminaciones nerviosas por la flexión, al cantante no le supone problema alguno. Se descalzó y se puso andar sobre sus empeines, toda una sorpresa no solo por la habilidad sino por la soltura en hacerlo. Abraham mostró la flexibilidad que tiene en los pies y que le han alabado los bailarines que trabajan con él, porque es una cualidad extra.

Y otra de las habilidades desató aún más risas del público. Abraham Mateo es capaz de hacer 'twerking'. No solo es capaz de dilatar las fosas nasales sino que es capaz de mover la nariz de un lado a otro, una cualidad realmente remota. El desparpajo mostrado por Abraham Mateo fue sobrado, lo que agradecieron los presentes que además se llevaron cada uno a casa un jamón. Mateo y Motos sacaron tres papeletas con los nombres de sendos voluntarios que debían escribir en un teclado sin los caracteres visibles la palabra "jamones". Al segundo intento lo consiguió uno de los espectadores para júbilo general.

Pero además de anécdotas, el cantante isleño hizo alarde de su voz versionando Hoy tengo ganas de ti, del granadino Miguel Gallardo, en un cover lleno de sensibilidad y sentimiento.