Cómo es 'La que se avecina Portugal' que se verá en el canal FDF

Vizinhos para sempre, la adaptación portuguesa de La que se avecina, es la tercera versión fuera de España de la serie de Telecinco, tras la de Italia y Grecia. Estrenada a comienzos de 2025, esta producción de TVI, See My Dreams y Prime Video consta de dos temporadas de diez episodios cada una, con una duración de media hora por capítulo. La serie traslada el humor y las tramas de Montepinar a la urbanización llamada Terraços do Glamour, ubicada en las afueras de Lisboa, donde los conflictos y las situaciones cómicas de los vecinos reflejan el espíritu de la serie original de los hermanos Albarto y Laura Caballero, se adaptan al contexto cultural portugués.

El canal FDF, que lleva casi quince años reponiendo a diario entre seis y ocho capítulos de La que se avecina, incluirá también esta versión portuguesa. En los episodios lusos también se hace eco de la crisis de viviendas en el país vecinos por lo que entran a vivir en cualquier habitáculo los nuevos inquilinos. Como en la versión española, las juntas vecinales son el punto de reunión de todos.

El estreno en España de las dos temporadas portuguesas en Mediaset se ha unicdo al anuncio de la finalización del rodaje de las 16ª temporada de La que se avecina. Vizinhos para sempre cuenta entre sus personajes a Joao, que es el Amador portugués, interpretado por Diogo Valsassina; convecino de uan familia disfuncional, una pareja recién casada y una Bridget Jones a la portuguesa, un personaje británico que tiene aquí su adaptación.

La serie en Portugal está dirigida por Carlos Dante, nexo de los Caballero, los creadores españoles, para que el estilo de la serie originaria se traslade a estas historias lusas que pronto se verán en FDF.