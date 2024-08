Primer avance de la segunda temporada de 'The Last of Us' y otras novedades que llegarán a Max

Pedro Pascal en la segunda temporada de 'The Last of Us'

La segunda temporada de The Last of Us es uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada televisiva, especialmente para los abonados a la plataforma de contenidos en streaming recientemente rebautizada como Max.

Pero no es la única novedad destacada que llegará en los próximos meses al servicio que aúna, entre otras marcas, a HBO y Max.

La plataforma ha publicado un vídeo en el que repasa algunos de los regresos y novedades más anticipados, con un primer vistazo a la nueva tanda de episodios de la exitosa ficción post-apocalíptica protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey que adapta el no menos exitoso videojuego homónimo (hasta ahora solo habíamos podido ver un par de fotografías).

Regresos y novedades

Pero no son las únicas producciones que aparecen en este vídeo, en el que Max incluye además algunos de los lanzamientos que tiene en cartera, nuevas producciones y próximas temporadas de series ya asentadas y apreciadas por los espectadores, tanto ficción como documentales.

Entre ellas, la tercera temporada de Industry, la cuarta y última de La amiga estupenda, la tercera de La edad dorada (que acaba de recibir sus primeras nominaciones a los Emmy como serie dramática y mejor actor) o las terceras entregas de The White Lotus, And Just Like That... o La vida sexual de las universitarias, entre otras.

En el apartado de novedades, en la lista están El Pingüino (con un irreconocible Colin Farrell al frente de una serie limitada de ocho episodios que continúa la trama de The Batman de Matt Reeves), Dune: La Profecía (basada en el extenso universo de Dune), El caballero de los Siete Reinos (adaptación de la novela de George R. R. Martin El caballero errante), IT: Welcome to Derry (precuela de la película ambientada en el universo de Stephen King), la nueva comedia The Franchise (de Sam Mendes y Armando Iannucci) o la serie dramática de ocho episodios Duster.

Estos son los títulos avanzados en el nuevo anuncio de Max

Estreno en 2024

Locos por los monos (serie documental en cuatro partes original de HBO).

(serie documental en cuatro partes original de HBO). Creature Commandos (serie original de animación para adultos de Max).

(serie original de animación para adultos de Max). Dune: La Profecía (serie original de HBO).

(serie original de HBO). Hard Knocks: Training Camp with the Chicago Bears (serie documental deportiva original de HBO).

(serie documental deportiva original de HBO). Harley Quinn (serie animada original para adultos de Max).

(serie animada original para adultos de Max). Industry (serie original de HBO).

(serie original de HBO). La amiga estupenda (serie original de HBO ).

(serie original de HBO ). The Franchise (serie de comedia original de HBO).

(serie de comedia original de HBO). El Pingüino (miniserie original de HBO).

(miniserie original de HBO). La vida sexual de las universitarias (serie de comedia original de Max).

(serie de comedia original de Max). Wise Guy: David Chase and The Sopranos (documental en dos partes original de HBO).

Estreno en 2025