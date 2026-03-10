La audiencia de Moreno Bonilla 'El Hormiguero': anota por debajo de García-Page

Los datos de audiencia de Juan Manuel Moreno Bonilla en su estreno en El Hormiguero han estado en línea con las mejores noches de esta temporada pero despierta la sensación de que estuvo ligeramente por debajo de la expectación prevista. Vamos a ponerlo en contexto. Los datos de este lunes (la noche más propicia en audiencia de la semana) anotaron por detrás de la reciente visita del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, y de la enésima aparición del ex presidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Ambos superaron los 2 millones. Si comparamos además con los datos de temporadas atrás de las apariciones del alcalde madrileño Martínez-Almeida o de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, las cifras de Juanma son bastante inferiores, en un panorama televisivo bien distinto.

La visita del presidente Bonilla al programa de Pablo Motos, con toda la ilusión e implicación que quiso brindar el dirigente popular, ha registrado 1.950.000 espectadores, cifra algo más baja de lo que se podía estimar, y un 15,3% de audiencia, en línea con los invitados más esperados. En total 4.252.000 espectadores, la audiencia acumulada, en algún momento conectó con el programa, que se extendió durante algo más de 75 minutos. El espacio de competencia directa, La Revuelta en La 1, tuvo un dato de sus media recientes, 1,3 millones de espectadores, 10,3% de cuota, con la presencia de Aitana Sánchez-Gijón. Broncano por segundo año a estas alturas del calendario ha perdido bastante fuelle.

Y de Moreno Bonilla, que copa tanto tiempo en Canal Sur, se esperaba algo más de audiencia. A nivel nacional no tiene en estos momentos la potencia que idealiza su entorno.La mencionada visita de Revilla semanas atrás tuvo 2 millones de espectadores, 15,5% y García-Page en febrero repuntó hasta los 2.025.000 espectadores, 15,8%, cifra que se esperaba que superara el presidente andaluz. El presidente malagueño estaba en la cadena adecuada y en el programa adecuado (y en una noche adecuada, sin tener enfrente la Champions), donde iba a vivir realmente una posición de prime time, y ha obtenido de nota, por presencia de público, un notable alto, pero no un sobresaliente.

Cuando no existía la competencia de La Revuelta y había más consumo en las noches televisivas, otros estrenos de políticos en El Hormiguero alcanzaban cifras que ahora parecen estratosféricas.

Díaz Ayuso cuando acudió el 9 de noviembre de 2021 y fue seguida de media por 3.588.000 espectadores, 23,2%. Martínez-Almeida, también en dicho año, aún más en cifra total, pero menos en cuota: 3.880.000, 22%.

En las entrevistas en plena campaña electoral de 2023 Núñez Feijóo concitó en El Hormiguero 3.079.000, 25,9% de cuota (en pleno verano) y Pedro Sánchez, 2.922.000, 22,8%, cifras sin la competencia de La Revuelta.

El político con más audiencia en el espacio de Pablo Motos fue el líder de Vox, Santiago Abascal, que en octubre de 2019 registró 4.019.000 espectadores, 23,5%. Superó incluso a Pablo Iglesias en su mejor momento, cuando en noviembre de 2015 reigstró 3.823.000, 21,7%.

Los invitados que más audiencia han tenido en este espacio diario que cumple 20 años en antena han sido Isabel Pantoja (4,8 millones en 2017) y Bertín Osborne (4,2 millones en 2015). Isabel Preysler es la que más audiecia ha anotado en lo que llevamos de temporada con 2.758.000, 20, 6% el pasado diciembre.