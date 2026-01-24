¿Por qué 'Atrapa un millón' ha conquistado 53 países y ahora regresa a esta cadena española?

Antena 3 estrena hoy sábado una nueva temporada del concurso Atrapa un millón, presentado por Manel Fuentes. El formato regresa tras cerrar su anterior edición como líder en las noches del fin de semana y haber repartido más de medio milón de euros en premios.

El concurso producido por Gestmusic (Banijay Iberia) mantiene su esencia de emoción y riesgo, poniendo en juego con cada pareja un millón de euros en efectivo real dividido en 40 fajos de 25.000 euros cada uno. En cada episodio las parejas de concursantes, que pueden ser amigos o familia entre ellos, se enfrentan a ocho preguntas para intentar conservar la máxima cantidad de dinero posible.

Las cuatro primeras preguntas ofrecen cuatro opciones de respuesta, con solo una correcta; las siguientes tres reducen a tres opciones; y la octava es un Todo o nada con solo dos alternativas, una verdadera y otra falsa.

Los participantes deben repartir el dinero en las respuestas, dejando siempre una trampilla sin fajos, y el que caiga en las incorrectas se pierde por el sumidero.

En esta temporada, los concursantes traerán fotografías personales de su vida cotidiana, lo que permitirá al público conocer mejor sus historias, aficiones y motivaciones para ganar el mayor premio posible. Esto añade más interacción con Fuentes, que asumió en 2023 el formato que inicialmente condujo Carlos Sobera. Este forato británico se estrenó en Antena 3 en febrero de 2011, comenzando como un formato de viernes en prime time antes de expandirse a emisiones diarias.

Aquella etapa nos dio este momento para la historia:

En su primera etapa, repartió un total de 5 millones de euros en premios, con un máximo de 300.000 euros en un episodio regular y hasta 2 millones en especiales. El programa fue galardonado con el Premio Ondas y el TP de Oro en 2011 como Mejor Programa de Entretenimiento, consolidándose como un referente en la televisión española.

Nacido en Reino Unido en 2010, Atrapa un millón se ha adaptado en 53 países, emitiendo más de 5.000 episodios a nivel global. Su mecánica, simple pero adictiva, ha conquistado audiencias en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los espacios de entretenimiento más exportados.

En el contexto de Antena 3, Atrapa un millón forma parte de los programas que se turnan por la noche de los sábados, relevando ahora a La ruleta de la suerte edición especial, con la pareja habitual, Jorge Fernández y Laura Moure.

Manel Fuentes es uno de los rostros más reconocibles de la cadena desde que se pusiera al frente de Tu cara me suena. Este es otro de esos formatos a los que aporta su carisma y experiencia. El presentador catalán de origen andaluz ha expresado su entusiasmo por esta temporada con los momentos personales que van a sacar una sonrisa y también emocionar a los espectadores. Una etapa que trae más premios y tensión y donde la estrategia de los concursantes lo es todo para llegar con la mayor cantidad posible ante de la disyuntiva final. Una última pregunta de riesgo donde cada pareja se lo juega todo.