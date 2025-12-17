Arturo Valls, 'El 1%' de los que hacen bien paella como Dios manda

El valenciano Arturo Valls forma parte de esa selección nacional de presentadores de entretenimiento que igual valen para un roto en la tarde como para un descosido en la noche. Es de los titulares de Antena 3. Además de Mask Singer es el conductor de El 1%, que llega esta noche al final de su segunda temporada. Sin parar en proyectos en el cine e incluso en el ámbito de la gastronomía, Valls es de retaguardia inquieta. Hoy hace doblete esta noche con el Cazador de imágenes de Gotzon Mantuliz en La Sexta

–Cuando le vemos, sabemos que estaremos en buena compañía

–Aquí estoy, al calor del hogar. Me gusta compaginar la televisión con otras cosas. Si el proyecto me ofrece algo nuevo, lo acepto. No me gusta estar en un plató y hacer algo mecánico. El 1% es un programa que tiene su propio universo y yo me siento a gusto de esa forma.

–¿Cómo maneja a cien concursantes y al puñado de famosos?

–Es un circo romano. Hay que manejar a esa peña para que estemos concentrados. Yo tengo que hacer un ejercicio contención porque si no todo se desataría aún más.

–¿Tiene barra libre?

–Me gusta la barra libre para la chorrada. En Ahora caigo me dejaba llevar. En El 1% hay concursantes que me lo ponen en bandeja.

–En este concurso no es necesario tener grandes conocimientos. Pero hay que estar muy pendientes.

–Las preguntas de este concurso democratizan bastante. Es para vivirlo en familia y ponerse a pruebas. Han ganado en esta temporada personas de distintas profesiones. No es ser el más sabio, ni se puede decri que gana al que el cerebro le funciona mejo. Sino que hay que ser lógico, creativo, tener habilidad en lo visual... Son otros factores a los habituales.

–¿Cómo se pueden superar tantos acertijos?

–En el plató como concursante se necesita temple, que no te influye la presion del entorno. Yo creo que hay que tener fantasía y ser creativo en las respuestas.

–¿Usted lo vive con nervios?

–Ha habido mucha emoción. Yo aporto el buen rollo para que el camino no sea un rato de tensión todo el tiempo.

–Comparte vídeos de su afición, bueno, devoción por las paellas. ¿Es de los talibanes sobre este plato?

–La paella es una religión. Como una misa:Una convocatoria en casa los domingos. La paella da pie a otras cosas, a estar de sobremesa, a la tertulia, al encuentro familiar.

–Si hasta tiene marca propia de arroz. Creo que le impdieron su idea inicial.

–Sí quería que se llamara Roland Garroz, pero no me dejaron. Se llama Socarrón. Eh, no está mal el nombre...

–¿Pero se le puede echar marisco a la paella?

–Le puedes echar lo que quieras pero entonces no lo puedes llamar paella. Ni solomillo, ni pescado. Caracoles y conejo, sí. Todo lo demás es arroz con cosas, que también puede estar bueno.