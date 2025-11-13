Andy y Lucas junto a Melody en aquella noche con Jesús Quintero

Hace veinte años el dúo que está protagonizando los momentos más incómodos de estos meses, los gaditanos Andy y Lucas, disfrutaban de su etapa de consolidación, tras haber surgido un par de temporadas atrás y haber dado en el clavo del público juvenil que abría el siglo. Veinte años después Andy se ha desquitado de una época más reciente donde su compañero de voces, Lucas González, se había hecho con el control de las actuaciones y el desarrollo artístico de la pareja. Tras unos meses de absoluta tensión Andrés Morales ha iniciado su carrera en solitario, poco más de un mes después del último concierto, presentando el tema Marioneta. El resquemor de Andy está en sus entrevistas y presentaciones de su primera canción solo. Solo Tour, precisamente, se titula la gira que emprenderá el próximo año.

Melody entre Andy y Lucas en 'Ratones coloraos', Canal Sur, 2005

Ya en 2005, pese a que tenían futuro por delante, se hablaba de una ruptura entre ambos amigos del barrio de La Laguna que cosechaban discos de oro entre España y América. En el programa Ratones coloraos de Jesús Quintero para Canal Sur salieron al paso de aquellos comentarios e incluso tuvieron que desmentir cualquier rumor sobre su tendencia sexual. Lo entendían como gajes del oficio lidiar contra los rumores y eso que aún las redes sociales no estaban presentes.

En aquel programa de Quintero el dúo estuvo acompañado de Melody, quien también en 2025 protagonizaría polémicas, en su caso por participar en Eurovisión y sentirse asfixiada por la organización española como justificación ante su decepcionante puesto, tercera por la cola. Melody, la nazarena Melodía, venía entonces de triunfar como niña con distintas canciones como El baile de los gorilas, y a sus 14 años iniciaba su carrera como voz adulta atisbando en 2009 su primera intentona eurovisiva.

Meloy era todavía literamente una niña, pero se abría paso a un nuevo público de la mano de Lucas González. El componente del dúo le escribió una canción que interpretaron en trío, Y ese niño, de amores juveniles, y que ofrecieron con voz en vivo en aquel Ratones coloraos.

En aquel programa se observa a una Melody bien resuelta y con ganas de evolucionar, mirando encandilada al autor de la canción. En esos momentos se intuye que Lucas era quien de verdad tenían la voz cantante del dúo gaditano. Y aunque todo el mundo confundía quién era uno y quién era otro, estaba claro que era "el alto", "el rubio", "el gordito", quien lideraba entre los dos.

"Yo soy un chico de barrio que tiene un poco más de vámonos que nos vamos, pero sigo yendo al mismo frutero que antes, y al mismo parque que antes", confesaba Lucas.

"Hay gente mía que está encima y otra gente mía que pasan más de mía", lamentaba Andy como secuela del gran éxito."Conocidos tengo muchos, pero amigos, cuatro o cinco". Asombrándose que con su aspecto fuera un ídolo entre las chicas. "Al ser tímido me gusta estar tranquilito", decía entonces.

Hasta la pelea reciente no ha quedado claro para las memorias quién era Andy y quién era Lucas pero ya hace veinte años se atisba que esa pareja tendría que mantener muy buen rollo para aguantar tanto tiempo por diferencias de carácter. Ambos querían seguir unidos a su vida de siempre, a su barrio, a su gente, pero aguantar más de dos decenios en los escenarios cambia a cualquiera.