Amor y dignidad, las claves en el mensaje lanzado por la veterana actriz Gemma Cuervo ante los Goya

A sus 91-años Gemma Cuervo es una de las figuras vivas más queridas y respetadas de la cultura española. Retirada de los escenarios, su presencia sigue a través de las redes. Más allá de su extensa carrera en las tablas y la pequeña pantalla, su reciente reflexión pública es un bálsamo en tiempos de polarización y de cara a la competitividad en la noche delos Goya.

Para Gemma la lucha de las mujeres de su generación no fue una declaración de guerra, sino un ejercicio de pedagogía emocional. La veterana intérprete sostiene con firmeza que no rompieron muros desde la violencia, sino desde el amor y la comprensión profunda. Entendieron que muchos hombres no eran enemigos por naturaleza, sino seres humanos educados bajo una mirada limitada y rígida hacia lo femenino. Al ampliar esa mirada con paciencia y profesionalidad, Gemma afirma que no solo se liberó la mujer, sino que el mundo entero pudo, por fin, respirar.

En su análisis de la condición humana, la actriz huye de las etiquetas simplistas. Reconoce que la maldad existe, pero despoja a la misma de género u orientación sexual. Para ella, la crueldad no nace del sexo de una persona, sino del dolor que alguien guarda en su interior y que, al no ser capaz de sostenerlo o sanarlo, termina proyectándolo hacia los demás. Es una visión compasiva en una lección de ética destilada tras décadas de interpretar las luces y sombras de los personajes más complejos de la dramaturgia universal.

La que fuera descubierta por las nuevas generaciones por su cándido papel en Aquí no hay quie viva recuerda con nitidez aquel "mundo de corbatas" que le tocó habitar al inicio de su carrera: un entorno serio, rígido y a menudo teñido de un gris burocrático y distante. Sin embargo, relata con orgullo cómo, poco a poco, elementos tradicionalmente feminizados como el pintalabios, las gasas y las plumas fueron ganando un respeto ganado a pulso. La sensibilidad empezó a abrir ventanas en vidas que, aunque aparentaban dureza, también anhelaban color, ternura y libertad. En ese camino, descubrió que incluso en los hombres más aparentemente severos existían miradas cómplices, gestos de profundo respeto y manos tendidas que ayudaron a ensanchar la senda para las que venían detrás.

Ese trayecto vital también la convirtió en testigo de otra conquista silenciosa pero poderosa: la de quienes amaban de forma diferente. Para Gemma Cuervo el amor verdadero no entiende de normas sociales ni pide permiso para existir; simplemente es. Con la elegancia que la caracterizó siempre, pone en valor la complicidad y el cariño de todos aquellos que la acompañaron, quedándose con el recuerdo de quienes ayudaron a construir en lugar de destruir. Su certeza es absoluta: los cambios sociales que perduran no son los que se logran señalando culpables o alimentando el rencor, sino aquellos que se cimentan levantando puentes entre realidades distintas.

Finalmente, su mensaje se convierte en una llamada a la unidad. La mujer necesita al hombre y el hombre a la mujer, pero sobre todo, la sociedad necesita a quien siente y mira el mundo desde otros lugares. Para la actriz, la diversidad no es una división, sino lo que nos hace mejores, más completos y, en última instancia, más humanos. Su despedida es ya un lema generacional para sus seguidores: jamás olvidar que el objetivo final de cualquier existencia debe ser el amor y la dignidad para todos, sin importar quién seas ni a quién ames.