El afecto de Madrid hacia doña Sofía al rezar ante Jesús de Medinaceli

La reina Sofía ha acudido este viernes a venerar la imagen del Cristo de Medinaceli, en Madrid, una tradición arraigada en la Corona, y ha sido recibida por decenas de personas que esperaban tras las vallas para expresar aprecio por su figura con vítores y aclamaciones.

En esta visita anual, doña Sofía ha saludado a su llegada a la Junta de Gobierno de la Archicofradía Jesús de Medinaceli , así como a los hermanos menores capuchinos, quienes le han acompañado a su entrada a la basílica, donde la esperaban cientos de fieles.

La imagen de Jesús de Medinaceli en su altar exornado por su veneración en el primer viernes de marzo

Ya en el interior, el himno nacional ha sonado en el órgano del templo, a la vez que la reina emérita avanzaba por la nave central para besar los pies de la imagen de Jesús de Medinaceli , un acto que repetirán durante este día cientos de miles de personas, según han comentado a EFE fuentes de la congregación.

El año pasado, el encargado de representar a la familia real fue el rey Felipe VI; el jefe del Estado solo ha acudido a la cita en tres ocasiones: dos como rey (2023 y 2024) y una como príncipe junto a la reina Letizia, dos meses y medio antes de su boda, en 2004.

Mientras tanto, en la calle, la lluvia continuada durante toda la mañana no ha impedido que mujeres de diferentes puntos de España se hayan concentrado frente a la madrileña basílica, algunas de ellas esperando en el lugar desde primera hora de la mañana y paraguas en mano.

Doña Sofía es saludada por miembros de la junta de gobierno de Jesús de Medinaceli

Alicante, Toledo y municipios de la Comunidad de Madrid son algunos de los puntos desde los que se han trasladado algunas de estas seguidoras de la reina. "He cogido el tren a las seis de la mañana", afirmaba ilusionada una de ellas.

Tras unos veinte minutos en el interior de la basílica, doña Sofía ha salido a la calle y ha trasladado un gesto de saludo y agradecimiento a quienes la esperaban entre gritos enardecidos de "viva la reina" o "viva España".

La tradición de que un miembro de la familia real venere a Jesús Rescata con fama de milagroso se remonta a finales del siglo XVII, después de que la imagen fuera recuperada de manos de los musulmanes cuando estuvo expuesta en un templo ubicado en Marruecos, La Mamora, cuando formaba parte de la Corona de España. La ultrajada talla fue llevada a Meknes y allí los trinitarios pagaron su rescate (de ahí el escapulario). Desde 1819 el Rey figura como protector de la Esclavitud, la hermandad que custodia la imagen.